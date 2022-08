Farul a dat lovitura la Cluj. Hagi: „O victorie care ne dă o încredere foarte mare”

FCV Farul Constan┼úa a dat lovitura la Cluj. Profit├ónd ┼či de faptul c─â antrenorul Dan Petrescu a odihnit mai mul┼úi titulari dup─â calificarea ├«n grupele Europa Conference League, ÔÇ×marinariiÔÇŁ s-au impus cu scorul de 3-1 (1-1) pe terenul campioanei CFR, ├«ntr-o partid─â cont├ónd pentru etapa a ┼čaptea a Superligii la fotbal.Gazdele au deschis scorul ├«n minutul 10, din penalty, prin Malele, dup─â o faz─â analizat─â la VAR, dar jocul bun al Farului anun┼úa o desf─â┼čurare cu totul diferit─â a ├«nt├ólnirii. Alexi Pitu a egalat ├«n minutul 35, cu un ┼čut din interiorul careului, iar ├«n repriza secund─â, a venit r├óndul unui alt juc─âtor n─âscut ├«n 2002, produs la Academia Hagi, s─â ias─â la ramp─â.├Än minutul 63, Louis Munteanu a adus Farul ├«n avantaj cu un ┼čut puternic din marginea careului mare, dup─â o pas─â a lui Pitu, iar cu dou─â minute ├«nainte de finele timpului regulamentar, a f─âcut ┼čah-mat ap─ârarea gazd─â ┼či l-a ├«nvins pe portarul Scuffet cu un ┼čut plasat de la 14 metri.ÔÇ×├Än sf├ór┼čit, am c├ó┼čtigat ┼či noi, dup─â at├óta timp. O victorie ├«n deplasare, ├«n fa┼úa campioanei, ├«┼úi d─â o ├«ncredere foarte mare. U┼čor-u┼čor, echipa cre┼čte mental. Am revenit de la 0-1 ┼či am terminat meciul foarte bine. S├«rbu s-a descurcat perfect ca titular, iar Munteanu a ar─âtat c─â are calit─â┼úi extraordinare de nouar, a venit schimbat ├«n bine de la Fiorentina.Acum, pentru noi este important s─â c├ó┼čtig─âm cu FCSB ┼či s─â scoatem maximum posibil la Craiova. Obiectivul este s─â r─âm├ónem c├ót mai sus ├«n clasament dup─â aceste trei meciuriÔÇŁ, a declarat, la conferin┼úa de pres─â, managerul tehnic al Farului, Gheorghe Hagi.FCV Farul: Aioani, S├«rbu, Larie, M. Popescu, Kiki, Artean (min. 46, Doukoure), Nedelcu, Grameni (min. 76, Casap), Moldoveanu (min. 46, L. Munteanu), Alibec (min. 80, Andronache), Pitu (min. 69, B─âlu┼ú─â).Gra┼úie victoriei de la Cluj, Farul a revenit pe primul loc ├«n clasament, cu 15 puncte, urmat─â, ├«n ordine, de Rapid (15 p, golaveraj inferior), FC Arge┼č (12 p) ┼či FC Boto┼čani (11 p).Etapa viitoare, miercuri, 31 august, de la ora 22.00, pe stadionul ÔÇ×CentralÔÇŁ al Academiei Hagi de la Ovidiu, Farul va ├«nt├ólni pe FCSB. Se va juca cu casa-nchis─â, biletele pentru aceast─â partid─â fiind epuizate!XXXTimp de trei zile, la Bra┼čov, s-au disputat ├«ntrecerile turneului ÔÇ×Bra┼čov Junior's Cup 2022ÔÇŁ, competi┼úie ├«n cadrul c─âreia Academia Hagi Albastru 2014, echip─â preg─âtit─â de Bogdan Omeag, a c├ó┼čtigat finala cu Interstar Sibiu, scor 2-0.├Än cadrul festivit─â┼úii de premiere, organizatorii i-au oferit un premiu special lui Nicholas Bejan (Academia Hagi) - trofeul pentru ÔÇ×Cel mai bun juc─âtor al categoriei 2014ÔÇŁ.Foto: farulconstanta.com