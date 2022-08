Fotbal / Şansă pentru Mircea Lucescu, la tragerea la sorţi. Dinamo Kiev, grupă accesibilă în Europa League

Dinamo Kiev (Ucraina), echipă antrenată de românul Mircea Lucescu, va evolua în Grupa B a Europa League la fotbal, alături de Rennes (Franţa), Fenerbahce (Turcia) şi ARK Larnaca (Cipru), potrivit tragerii la sorţi efectuate vineri, 26 august, la Istanbul.Iată componenţa celorlalte grupe:Grupa A: Arsenal Londra (Anglia), PSV Eindhoven (Olanda), Bodoe/Glimt (Norvegia), FC Zurich (Elveţia);Grupa C: AS Roma (Italia), Ludogoreţ Razgrad (Bulgaria), Real Betis Sevilla (Spania), HJK Helsinki (Finlanda);Grupa D: SC Braga (Portugalia), Malmo FF (Suedia), Union Berlin (Germania), Union St Gilloise (Belgia);Grupa E: Manchester United (Anglia), Real Sociedad (Spania), Sheriff Tiraspol (Republica Moldova), Omonia Nicosia (Cipru);Grupa F: Lazio Roma (Italia), Feyenoord Rotterdam (Olanda), FC Midtjylland (Danemarca), Sturm Graz (Austria);Grupa G: Olympiakos Pireu (Grecia), Qarabag (Azerbaidjan), SC Freiburg (Germania), FC Nantes (Franţa);Grupa H: Steaua Roşie Belgrad (Serbia), AS Monaco (Franţa), Ferencvaros Budapesta (Ungaria), Trabzonspor (Turcia).Cele şase etape vor avea loc pe 8 şi 15 septembrie, 6, 13 şi 27 octombrie şi pe 3 noiembrie.Câştigătoarele se vor califica direct în optimile de finală. Echipele clasate pe locurile secunde se vor califica într-un play-off în care vor înfrunta cele opt formaţii care vin din Liga Campionilor (locul trei în grupe). Formaţiile clasate pe locul al treilea în grupele Europa League vor continua în Europa Conference League, unde vor întâlni într-un play-off formaţiile clasate pe locurile secunde în grupele acestei competiţii.Finala Europa League se va disputa, în data de 31 mai, pe „Puskas Arena” din Budapesta.Foto: Facebook / FC Dynamo Kyiv