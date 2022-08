Fotbal / Universitatea Craiova, eliminată din Conference League după loteria penalty-urilor

Echipa Universitatea Craiova a ratat calificarea în grupele Europa Conference League la fotbal, după ce a fost învinsă, scor 3-4 (1-1, 0-0, 0-0), după executarea loviturilor de departajare, de Hapoel Beer-Sheva (Israel), într-o partidă contând pentru manşa secundă a play-off-ului.Ante Roguljic (min. 105) a deschis scorul pentru echipa lui Mirel Rădoi, însă Universitatea a încasat gol un minut mai târziu, când a marcat Tomer Hemed (min. 105+1), iar la penalty-uri, Ivan şi Bancu au ratat.În tur, scorul fusese egal, 1-1.„Cel mai tare doare că am avut calificarea în buzunar. Pentru că nu am fost în situaţia din tur, de la Severin, când a trebuit să revenim. Acum am condus cu 1-0 şi trebuia să stăpânim jocul. Lipsa de experienţă în meciuri cu presiune a contat. Pentru că noi avem jucători care au evoluat la nivel internaţional doar cu echipele naţionale.Pentru noi e o învăţătură de minte. Trebuia să ţinem de avantaj până venea pauza. Asta nu ne garanta victoria, dar trebuia să fim mult mai deştepţi la acea fază”, a spus declarat Mirel Rădoi, la conferinţa de presă de la finalul întâlnirii.Foto: Facebook / Universitatea Craiova