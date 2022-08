Farul primeşte vizita FCSB-ului. Alibec, jucătorul care ar putea face diferenţa

Miercuri, 31 august, de la ora 22.00, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu, FCV Farul primeşte replica FCSB-ului, într-o partidă contând pentru etapa a opta a Ligii I la fotbal.Duelul, unul de tradiţie în fotbalul românesc, le prinde pe ambele echipe în momente foarte bune. „Marinarii” au avut un început curajos de stagiune şi sunt pe primul loc în clasament, fără înfrângere, iar în runda precedentă, s-au impus chiar pe terenul campioanei CFR Cluj.De partea cealaltă, chiar dacă ocupă doar locul 13, având şi un meci mai puţin disputat, FCSB vine după o calificare dramatică în grupele Europa Conference League.Managerul tehnic al Farului, Gheorghe Hagi, speră ca echipa sa să se menţină pe primul loc şi după meciul cu FCSB.„Indiscutabil, acesta este obiectivul nostru, ca după meciul cu FCSB şi apoi cel cu Universitatea Craiova, să fim tot acolo sus în clasament. Ne aşteaptă un meci important, la fel de greu precum cel cu CFR şi trebuie să ne ridicăm nivelul, să ne autodepăşim. Întâlnim o echipă foarte bună, cu jucători tehnici, capabili să facă diferenţa”, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, managerul tehnic Gheorghe Hagi, care, la meciul cu FCSB, nu se va putea baza pe serviciile lui Romario Benzar, incomplet refăcut.În schimb, vor reintra Morar şi Torje, ambii cu profil ofensiv, menajaţi în deplasarea de la Cluj, însă jucătorul care ar putea face diferenţa este Denis Alibec, atacant aflat într-o formă foarte bună şi căruia Hagi îi acordă credit total.„E un jucător experimentat, printre cei mai buni din România, oricine şi l-ar dori, am avut şansa să-l luăm noi. A ajuns şi el la o vârstă, dar mai poate juca patru-cinci ani, dacă are grijă de el. Are forţă, tehnică, putere, talent, ştie fotbal, ar fi păcat ca el să nu facă ceea ce îi place şi să facă bine, nu să se joace, cum a făcut până acum”, a explicat Hagi.Meciul Farul - FCSB se va juca cu casa-nchisă, biletele pentru această partidă fiind epuizate!XXXPremierul României, Nicolae Ciucă, a vizitat, marţi, 30 august, Baza Sportivă a Academiei Hagi de la Ovidiu, în cadrul proiectului „GO Green”, prin care clubul constănţean îşi doreşte atingerea neutralităţii până în anul 2030.În acest sens, a fost inaugurat, în prezenţa premierului României, a CEO OMV Petrom, Christina Verchere, a principalului finanţator al Academiei Hagi şi al Farului Constanţa, Gheorghe Hagi, şi a preşedintelui clubului Farul Constanţa, Gheorghe Popescu, un nou teren, construit cu materiale ce nu dăunează mediului.Foto: farulconstanta.com