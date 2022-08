Fotbal / Clubul Farul şi-a propus ca, până în 2030, să devină complet neutru. Emisii de carbon zero!

Premierul Nicolae Ciucă a vizitat, marţi, 30 august, baza sportivă a Academiei Hagi de la Ovidiu şi a declarat că este un proiect important pentru fotbalul românesc, care se înscrie în agenda guvernamentală privind protecţia mediului şi diminuarea emisiilor de carbon la zero.„Mă bucur foarte mult să fiu alături de startul unui proiect care este cât se poate de important pentru fotbalul românesc şi se înscrie practic în agenda guvernamentală în ceea ce priveşte protecţia mediului şi diminuarea emisiilor de carbon la zero, aşa cum s-a propus şi cum ne-am asumat în cadrul Uniunii Europene, sigur, într-o perioadă de timp mult mai mare decât ceea ce şi-a propus clubul Farul, ca până în 2030 să devină complet neutru, emisii de carbon zero”, a declarat Nicolae Ciucă, la o conferinţă de presă organizată împreună cu Gheorghe Hagi şi Gheorghe Popescu.„Îmi spunea Gică Hagi că este doar acţionar. Tot ceea ce se întâmplă la nivelul clubului se decide de către conducerea clubului. De asemenea, este foarte important să menţionez că este unul dintre puţinele cluburi care nu funcţionează în deficit. În fiecare an şi-a atins nu numai obiectivele sportive, ci şi pe cele administrativ-financiare, ceea ce este de asemenea cât se poate de lăudabil.Iată-ne astăzi în faţa unui proiect care îşi propune să folosească materiale reciclabile, echipamentele care sunt folosite în construcţiile de aici sunt materiale reciclabile, inclusiv echipamentul sportiv, cum spunea Gică Popescu, şi de asemenea partea de înlocuire a parcului de maşini, de la motoare termice la motoare electrice, cu tot ceea ce presupune echipamentul tehnic, este în derulare, este în desfăşurare. Anul acesta, am înţeles, vor fi instalaţi aproximativ 200 de kilowaţi energie verde, 100 până în septembrie, încă 100 până la sfârşitul anului, propunându-şi ca până în 2030 să realizeze o capacitate de 2 megawaţi, ceea ce înseamnă independenţă energetică”, a adăugat premierul român.Foto: farulconstanta.com