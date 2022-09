Farul II primeşte vizita liderului CS Afumaţi

În acest week-end, sunt programate confruntările etapei a doua în campionatul Ligii a III-a la fotbal. Farul II va evolua pe teren propriu şi va primi vizita liderului CS Afumaţi, echipă care a câştigat în sezonul precedent Seria a III-a.Partida Farul II - CS Afumaţi este programată sâmbătă, 3 septembrie, de la ora 17.00, pe terenul sintetic din Complexul Academiei Hagi, şi va putea fi urmărită în direct de suporterii care şi-au creat un cont de Members pe farulconstanta.com.Celelalte partide ale rundei care vor avea loc sâmbătă: FC Voluntari II - Dunărea Călăraşi, CS Amara - Gloria Albeşti, Agricola Borcea - Recolta Gh. Doja.XXXA căzut cortina peste turneul „Campionii Creează Campioni - OMV Petrom” - ediţia a II-a, competiţie adresată juniorilor U13.După trei zile de întreceri electrizante, laureata ediţiei 2022 a fost New Stars Bucureşti 2010. Echipa bucureşteană a susţinut meciul decisiv pentru marele trofeu în compania Academiei Hagi, partida fiind tranşată de New Stars cu scorul de 5-2.În cadrul festivităţii de premiere, în afara cupelor, diplomelor şi medaliilor oferite laureatelor, organizatorii au acordat şi două premii speciale: Cel mai bun portar al turneului - Darius Mircea (Academia Hagi); Cel mai bun jucător al turneului - Bogdan Ilie (New Stars Bucureşti).Foto: farulconstanta.com