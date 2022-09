Fotbal / Convocările preliminare pentru jucătorii din străinătate la naționalele U21 și U20 în luna septembrie

Selecționerii Emil Săndoi și Daniel Pancu au anunțat, vineri, 2 septembrie, jucătorii din străinătate chemați la loturile naţionale de fotbal Under 21, respectiv Under 20.Naționala U21 a României continuă pregătirea pentru turneul final din 2023, găzduit de România și Georgia. Calificată deja la EURO 2023 din postura de țară gazdă, România U21 dispută meciuri amicale pe perioada preliminariilor.În luna septembrie, tricolorii Under 21 se vor muta la Cluj-Napoca, unde vor disputa două jocuri amicale. Ambele partide vor fi transmise în direct pe TVR 1, informează Federaţia Română de Fotbal.23 septembrie: România U21 - Spania U21, ora 18.00, Cluj Arena27 septembrie: România U21 - Țările de Jos U21, ora 18.00, stadion „Dr. Constantin Rădulescu”Pentru aceste două partide, Emil Săndoi va apelat la Andrei Coubis (AC Milan / Italia), Otto Hindrich (Kisvarda / Ungaria), Bogdan Racovițan (Rakow / Polonia), Alexandru Țîrlea (Gimnastic de Tarragona / Spania), Andrei Mărginean (Novara / Italia), Radu Drăgușin (Genoa / Italia), Ricardo Farcaș (Siena / Italia).De partea cealaltă, România U20 are programate două meciuri de pregătire, cu Cehia, în deplasare, și cu Germania, la Arad. Ambele partide vor fi transmise în direct pe DigiSport22 septembrie: Cehia - România, ora 17:00, stadion Letní, Chomutov26 septembrie: România - Germania, ora 18:00, stadion „Francisc von Neumann”, AradPentru această acțiune, selecționerul Daniel Pancu va apela la trei jucători care evoluează în afara României: Alexandru Borbei (Lecce / Italia), Andrei Anton (Torino / Italia), Gergely Botond (Zalaegerszegi / Ungaria).Foto: Federaţia Română de Fotbal / frf.ro