Farul primeşte vizita Botoşaniului. „Depindem doar de noi să intrăm în play-off”

FCV Farul Constanţa va întâlni, în etapa a 29-a a Ligii I la fotbal, pe FC Botoşani. Meciul se va disputa joi, 3 martie, de la ora 18.00, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu, aceasta fiind ultima reprezentaţie a „marinarilor” în faţa propriilor suporteri, în sezonul regulat.Cu 45 de puncte la activ şi aflată pe locul şase în clasament, ultimul care asigură accesul în play-off, Farul are nevoie de victorie pentru a-şi îndeplini obiectivul.„După meciul cu FCSB (n.r. - 2-0, în deplasare), preocuparea noastră numărul unu a fost să ne recuperăm după o perioadă cu multe jocuri. Cu FC Botoşani, ne aşteaptă o partidă decisivă, trebuie să luăm cele trei puncte. Întâlnim un adversar puternic, cu o mentalitate foarte bună şi un antrenor ambiţios. Cu o victorie, ne atingem obiectivul stabilit la începutul anului şi consider că merităm jucăm în play-off”, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, managerul tehnic al Farului, Gheorghe Hagi.„Sperăm să repetăm evoluţia bună din meciul cu FCSB şi să câştigăm cele trei puncte. Acum depindem doar de noi, dacă învingem Botoşaniul, suntem în play-off. Sperăm să fie cât mai multă lume în tribune, să ne împingă spre victorie”, a completat mijlocaşul defensiv Andrei Artean.La meciul cu FC Botoşani, Hagi se va putea baza pe serviciile lui Dragoş Nedelcu, Purece şi Artean, dar şi Ciobanu are şanse de a reveni în teren după o accidentare, decizia de a fi sau nu folosit urmând a fi luată cât mai aproape de fluierul de start. În schimb, din cauza unor probleme medicale, va lipsi în continuare atacantul Gabriel Iancu.Principala contracandidată a Farului la locul şase, FC Argeş (locul şapte, 42 p), va juca, tot joi, pe teren propriu, cu FCSB.Foto: farulconstanta.com