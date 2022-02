Farul primeşte vizita Voluntariului. Aioani: „Ne gândim doar la cele trei puncte”

Week-end important pentru FCV Farul Constanţa, care va întâlni, sâmbătă, 12 februarie, de la ora 14.00, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu, pe FC Voluntari, într-o partidă contând pentru etapa a 26-a a Ligii I la fotbal.Cu o zestre de 35 de puncte şi aflaţi momentan pe locul şase în clasament, ultimul care asigură accesul în play-off, „marinarii” nu au decât varianta victoriei, orice alt rezultat putând periclita în bună măsură îndeplinirea obiectivului.„Este o partidă dificilă, întâlnim o echipă foarte disciplină, care atacă şi se apără bine, cu jucători de calitate. Pentru noi, este foarte important să luăm cele trei puncte.Ne aşteptam la mai multe puncte din ultimele jocuri, dar aşa este fotbalul, surprinzător. Ne-am dorit maximum de puncte, însă atât s-a putut. Am trecut repede peste înfrângerea cu Chindia, am scos o remiză la Mioveni, acum ne gândim doar la punctele cu Voluntari”, a declarat, vineri, 11 februarie, într-o conferinţă de presă, portarul Marian Aioani.La rândul său, atacantul Adrian Petre, cel care a înscris golul de 1-1 în deplasarea de la Mioveni, spune că va conta mult aportul fanilor.„Încerc să-mi fac treaba cât mai bine, fie că sunt titular, fie că vin de pe banca de rezerve. Cu Voluntari, avem suporterii alături, este un mare plus, mergem la victorie şi suntem încrezători că putem reuşi”, a spus Adrian Petre.Accesul suporterilor este permis la o capacitate de până la 30% din numărul locurilor disponibile ale arenei, în condiţiile impuse de pandemia Covid-19. De asemenea, purtarea măştii de protecţie este obligatorie pe toată durata evenimentului.Foto: farulconstanta.com