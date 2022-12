FCV Farul vrea să lase o bună impresie în deplasarea de la Voluntari

FCV Farul va întâlni, vineri, 16 decembrie, de la ora 20.00, în deplasare, pe FC Voluntari, într-o partidă din cadrul etapei a 21-a a Superligii la fotbal. Aflată pe primul loc în clasament, cu 44 de puncte, echipa constănţeană este pusă sub presiune, CFR Cluj şi FCSB recuperând mult din handicap în ultimele runde şi reintrând în bătălia pentru titlul de campioană.„Este ultimul meci în acest an şi e important din multe puncte de vedere, în sensul că e ultima impresie. Dacă ne uităm în spate, am avut o vară şi o toamnă foarte bune, în care am făcut lucruri extraordinare. Trebuie să încercăm să câştigăm, să facem un meci mare contra unui adversar care este foarte bun acasă, experimentat, cu un antrenor cu experienţă în prima ligă. Cred eu că va fi o deplasare foarte grea.Noi vrem să menţinem linia, trebuie să facem punctele necesare ca să fim în play-off”, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, managerul tehnic al Farului, Gheorghe Hagi.XXXRapid Bucureşti a învins-o pe Petrolul Ploieşti, scor 3-1 (1-0), pe Arena Naţională, în ultimul meci din etapa a 20-a a Superligii, un derby de tradiţie al fotbalului românesc.Au marcat: Marko Dugandzic (min. 9 - penalty, 73), Ştefan Pănoiu (min. 90+4), respectiv Gheorghe Grozav (min. 61).Foto: farulconstanta.com