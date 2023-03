Florin Niță și Radu Drăgușin, incluși în echipa etapei în Cehia și Serie B

Florin Niță (35 de ani, Pardubice) și Radu Drăgușin (21, Genoa) au fost iar printre cei mai buni în ultima rundă din prima liga cehă și Serie B italiană.Dintre cei 25 de stranieri convocați pe lista preliminară la națională pentru „dubla” cu Andorra și Belarus din preliminariile CE 2024, ies în evidență în ultimele săptămâni doi jucători, care revendică un post de titular în echipa lui Edi Iordănescu.Ambii au prins echipa etapei din week-end-ul trecut și strâng aprecieri în presă și laude din partea fanilor.Florin Niță a primit nota 1 (excelent) pentru evoluția la Pardubice în remiza (1-1) cu Baník Ostrava, meci în care numai în prima repriză a reușit cinci parade.Transferul de la Sparta Praga, unde era trecut pe linie moartă, i-a prins bine. Fostul FCSB-ist a revigorat-o pe „lanterna roșie” din Cehia, care a izbutit să urce o poziție, prelungindu-și seria invincibilă la patru partide. E a treia etapă consecutivă în care figurează în echipa ideală!Radu Drăgușin a mai fost desemnat în formația ideală a etapei de către Lega B și în urmă cu o săptămână (Moruțan a fost ales și el), după golul marcat cu SPAL (3-0).A devenit un specialist al fazelor fixe, începând să simtă atracția porții, fără a neglija faza defensivă, în care rămâne atent, sigur și ordonat. Nu întâmplător, Genoa are a doua cea mai ermetică apărare din Serie B și are patru meciuri din ultimele cinci cu zero goluri primite.