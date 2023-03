Pregătirile pentru organizarea CE U21 la Bucureşti şi Cluj-Napoca sunt în grafic, apreciază UEFA

Pregătirile pentru organizarea Campionatului European de fotbal Under 21 la Bucureşti şi Cluj-Napoca sunt în grafic, au apreciat reprezentanţii UEFA, care au efectuat o vizită de lucru în România, informează site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal.„Reprezentanţi ai UEFA au fost într-o vizită de lucru la Bucureşti şi Cluj-Napoca, pentru a verifica stadiul pregătirilor Campionatului European Under 21. Concluzia a fost că toate pregătirile sunt în graficul stabilit”, se arată într-un comunicat al FRF.Timp de trei zile, mai mulţi oficiali UEFA au inspectat stadioanele pe care se va desfăşura turneul european de la vară şi au inventariat procedurile de management organizatoric.Au fost vizitate stadioanele Steaua şi Giuleşti din Bucureşti şi Arena Cluj şi Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca. Reprezentanţii UEFA au verificat fluxurile de afluire şi defluire a publicului, starea infrastructurii (gazon şi facilităţi pentru echipe), precum şi planurile de mobilitate şi de asigurare a securităţii evenimentului.Totodată, au fost controlate condiţiile de antrenament şi de cazare pentru echipele participante. UEFA a validat pregătirile Structurii Locale de Organizare a turneului şi a constatat că graficul stabilit este respectat. A fost cea de-a patra vizită de lucru a UEFA şi ultima înaintea Campionatului European UEFA Under 21, care va debuta pe 21 iunie.