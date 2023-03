Fotbal / Tricolorii se întorc pe Arena Națională după un an și jumătate pentru meciul cu Belarus

Primul meci de pe teren propriu al naționalei României în preliminariile EURO 2024 va avea loc marți, 28 martie, de la ora 21.45, când tricolorii pregătiți de Edward Iordănescu întâlnesc reprezentativa Belarusului, la trei zile după deplasarea din Andorra.Biletele sunt disponibile în aplicația mobilă Fan Arena by FRF și pe site-ul bilete.frf.ro. Prețul unui bilet variază între 40 de lei (peluze) și 60 lei (tribune), informează Federaţia Română de Fotbal.Partida cu Belarus va fi prima a naționalei tricolore pe Arena Națională după un an și jumătate. În septembrie 2021, România învingea Liechtenstein cu 2-0. De altfel, din 2011, de când a fost inaugurat stadionul, aceasta este cea mai mare pauză între două meciuri ale primei reprezentative. Până în prezent, cea mai mare distanță între jocuri a fost de 11 luni, între octombrie 2018 și septembrie 2019.În total, România a disputat 30 de meciuri pe Arena Națională. Palmares: 11 victorii, 12 remize și 7 înfrângeri. Golaveraj: 41-30. Printre echipele mari ale fotbalului mondial care au venit la București ca adversare ale tricolorilor s-au numărat Franța, Argentina, Țările de Jos, Spania, Germania etc.