Farul, deplasare dificilă la Arad. „Totdeauna am avut meciuri echilibrate cu UTA”

Farul II: Muşat, Grosu (min. 60, Cercel), Bîrzu, Duţu, Mituleţu (min. 70, Pelivan), Iorga (min. 60, Popescu), Stancu (min. 46, Vîlea), Mălăele (min. 60, Calu), Dumitrache (min. 60, Malama), Cojocaru (min. 70, Băceanu), Tănasă.





Etapa a 27-a a Superligii la fotbal programează, vineri, 24 februarie, două partide. De la ora 18.00, U Craiova 1948 va înfrunta, pe teren propriu, pe CS Mioveni, într-un duel de care se leagă ultimele speranţe ale argeşenilor de evitare a retrogradării, iar de la ora 20.30, la Arad, UTA primeşte vizita Farului Constanţa.Analizând liniile de clasament - UTA ocupă locul 15 (penultimul), cu 24 de puncte, în timp ce FCV Farul este lidera ierarhiei, cu 55 puncte - s-ar putea crede că „marinarii” vor avea o misiune facilă, însă managerul tehnic Gheorghe Hagi este de părere că echipa sa va avea foarte mult de muncit pentru a scoate un rezultat pozitiv.„Totdeauna am avut meciuri echilibrate cu UTA, s-au marcate goluri puţine sau chiar deloc. Sperăm ca, de data aceasta, să facem un meci bun, să înscriem şi să câştigăm. Va fi greu, chiar dacă ocupă un loc în subsolul clasamentului, Aradul are în lot jucători cu experienţă.Pentru noi va fi o mare provocare să scoatem cât mai multe puncte în ultimele patru meciuri, toate echipele au nevoie de puncte, fie că ţintesc play-off-ul, fie că luptă pentru evitarea retrogradării”, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, managerul tehnic Gheorghe Hagi.Din lotul Farului, va lipsi numai mijlocaşul Tudor Băluţă, care vine după o perioadă mai dificilă, însă Hagi are soluţii pentru a-l înlocui.„În rest, toţi jucătorii sunt valizi, mulţi au cartonaşe galbene, deci trebuie să fim atenţi”, a mai spus tehnicianul constănţean.XXXFarul Constanţa II, ocupantă a locului trei în clasamentul Ligii a III-a, Seria a III-a, a susţinut cel de-al treilea meci de verificare din această perioadă de pregătire.După 13-0 cu Gloria Albeşti şi 0-0 cu Dinamo 1948 Bucureşti, echipa antrenată de Sorin Rădoi şi Marius Axinciuc a disputat un nou amical, de această dată contra formaţiei CS Dinamo Bucureşti (locul cinci în Liga a III-a, Seria a IV-a).Partida a avut loc în Complexul Academiei Hagi de la Ovidiu şi s-a încheiat cu succesul la limită al oaspeţilor, scor 1-0 (0-0), unicul gol al întâlnirii fiind marcat de Sorin Strătilă, în minutul 81.