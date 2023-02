Fotbal / CFR Cluj, eliminată din Europa Conference League, după remiza „albă” cu Lazio

Echipa CFR Cluj a fost eliminată din Europa Conference League la fotbal, după ce a terminat la egalitate, scor 0-0, partida cu Lazio Roma, disputată pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, în manşa secundă a play-off-ului pentru optimile de finală.În tur, la Roma, CFR Cluj pierduse cu scorul de 0-1.„Îmi felicit echipa, a făcut un joc fantastic împotriva unui adversar mult mai valoros, favorit la câştigarea Conference League.Am avut şi câteva ocazii mari, ceea ce în tur nu am avut. Chiar nu am ce să le reproşez băieţilor. Şi în 10 ei şi-au creat două ocazii mari. Păcat, ar fi fost o victorie fantastică pentru noi, o victorie de moral. Dar şi aşa cred că am făcut o figură frumoasă. Am făcut tot ce a depins de noi, însă atât am putut.La început nu eram aşa încrezător, chiar spuneam de 10% şanse. Dar după cum s-a jucat în prima repriză, şansele noastre crescuseră, erau mari. Am crezut că noi chiar vom câştiga, meritam pentru atitudine.Când joci cu Lazio, ca jucător de autodepăşeşti. Va fi greu să repetăm acest joc în campionat”, a declarat, la final, antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu.