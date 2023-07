Florin Tănase ar putea ajunge la Adana Demirspor

Șansele ca Florin Tănase să revină la FCSB sunt extrem de mici, dar, potrivit Fanatik, a apărut o nouă ofertă pentru el și ar putea fi din nou adversarul lui CFR Cluj.Florin Tănase mai are un an de contract cu Al Jazira, însă nu mai este dorit de formația din Emiratele Arabe Unite, care în vara trecută a plătit trei milioane de euro pentru a-l achiziționa de la vicecampioana României.Întoarcerea lui Florin Tănase la FCSB are șanse infime să se realizeze din cauza salariului mare al jucătorului, însă pe piață a apărut o nouă ofertă de la formația turcă Adana Demirspor, adversara lui CFR Cluj din turul 2 preliminar al Conference League.Viitoarea adversară a trupei lui Andrea Mandorlini încearcă, pe ultima sută de metri, să-l sufle rivalilor de la Trabzonspor, despre care presa din Turcia a scris că a și început negocierile pentru transferul jucătorului.