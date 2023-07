Adi Popa ar putea fi adversarul Stelei în sezonul viitor

Adi Popa (34 de ani) s-a despărțit de CSA Steaua, la final de contract.Mijlocașul de bandă a anunțat că nu ia în calcul să se retragă și că are deja discuții pentru următorul angajament.Adi Popa a transmis că este dorit atât de echipe din străinătate, cât și de cluburi din România, însă din Liga 2.„Nu mă voi retrage, pentru că în acești doi ani la Steaua mi-am regăsit pofta de a juca fotbal. Le mulțumesc suporterilor, așa puțini, mulți, că au fost alături de noi. Anul trecut, am scârțâit puțin pe final, dar cred că am fost un grup bun, care și-a îndeplinit obiectivul.Am avut o discuție de principiu cu comandantul și după m-a trimis la cine este responsabil să discut despre contract. Nu am căzut la un acord. Nu a fost vorba de bani, eu am semnat în alb când am venit, le-am zis să treacă ce vor, cât vor, nu m-au interesat chestiile financiare.Am anumite discuții, sunt echipe și la noi, dar și de afară. Nu eram pregătit, nu le-am luat în calcul până acum. Din Liga 1 nu am nimic. Dacă nu se va concretiza nimic afară, voi fi adversarul Stelei sezonul următor”, a declarat Adi Popa, la Liga Digisport.