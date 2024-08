Florin Tănase (FCSB): „În prima repriză am fost surprinşi, apoi nu am avut probleme”

Fotbalistul Florin Tănase a declarat la finalul partidei terminate la egalitate de FCSB cu LASK Linz, scor 1-1 (1-1), în prima manşă a play-off-ului Europa League la fotbal, că jucătorii români au fost surprinşi de jocul austriecilor în prima repriză, ceea ce nu s-a mai repetat în cea de-a doua parte a jocului.„E un egal, nu cred că se va putea întâmpla ceea ce s-a întâmplat cu Sparta Praga. În repriza a doua consider că puteam marca de câteva ori, am avut nişte situaţii foarte bune, din păcate nu am reuşit. Sperăm că la Bucureşti să stăm bine, să închidem culoarele, pentru că este o echipă care încearcă să paseze şi să ne destabilizeze. Sperăm să facem un meci bun şi să mergem în Europa League. Încearcă să paseze între linii, să creeze superioritate. În prima repriză, am fost puţin surprinşi, dar în a doua nu cred că ne-au pus probleme”, a declarat Tănase la sport.ro.El s-a simţit bine în postura de căpitan al echipei FCSB şi a fost mulţumit de sprijinul suporterilor români care au asistat la partida din Austria.„M-am simţit bine, uşor-uşor prind mai multe minute. Este ceea ce am nevoie pentru a creşte din punct de vedere fizic. Lixandru a venit la mine şi mi-a înmânat banderola de căpitan, nu fusesem anunţat. Am mai fost căpitan şi, normal, e un sentiment foarte plăcut. Atmosfera a fost incredibilă, chiar vorbeam cu colegii cât de mulţi români au venit, le mulţumim, e încă o dovadă că FCSB e cea mai iubită echipă din România”, a mi spus Tănase.