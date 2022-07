FCSB, aproape să îşi piardă perla. Florin Tănase ar putea pleca în China

Golgheterul ultimelor două ediţii ale campionatului României, Florin Tănase își face bagajele. Declarațiile date la finalul egalului cu Universitatea Cluj i-au fost fatale în disputa continuă și de la distanță cu Gigi Becali, care s-a activat imediat pentru a urgenta plecarea.Încolțit și criticat public chiar și de MM Stoica, cândva un apropiat al lui „Tase”, decarul roș-albaștrilor a fost nevoit să accepte propunerea, principalul motiv fiind cel financiar.Chinezii de la Shanghai Port FC sunt gata să achite clauza de transfer în valoare de 3 milioane de euro și au trecut deja la următorul pas: l-au convins pe căpitanul lui FCSB să accepte oferta.Oficialii clubului asiatic au înaintat un contract de un milion de euro pe an, valabil pe două sezoane, un acord straniu dată fiind durata scurtă a angajamentului, în condițiile în care atacantul crescut la Academia Hagi are doar 27 de ani și mai are ani buni de jucat.Propunerea nu doar că îi închide complet porțile la echipa națională, ci îi și îndepărtează foarte mult posibilitatea de a evolua la un alt club din Europa.O eventuală neadaptare la stilul de viață din China l-ar putea eticheta ca fiind un jucător care nu se poate dezrădăcina de România pentru a evolua în străinătate.În comparație, Nicolae Stanciu a primit un contract la Wuhan Three Towns, în luna februarie, pe trei sezoane, al căruit total însumează 6 milioane de euro.Pentru Shanghai Port FC o remunerația anuală de un milion de euro pe stagiune este una medie. Oscar, fostul mijlocaș de la Chelsea, este vedeta formației din districtul Pudong, și este plătit cu o sumă de-a dreptul amețitoare, de 500.000 de lire sterline pe săptămână.