Voleibalista Francesca Alupei trăieşte visul american. „Sunt prima sportivă din România care joacă aici”

Componentă a naționalei României, Francesca Alupei joacă volei și studiază psihologia la celebra universitate UCLA din Statele Unite ale Americii, dar se bucură și de avantajele vieții la Los Angeles, unde a întâlnit deja actori celebriLa doar 19 ani, Francesca Alupei scrie istorie peste Ocean. Este prima jucătoare româncă din istoria celebrei universități UCLA și singura voleibalistă străină din programul acesteia. Tânăra internațională trăiește de un an visul american și se bucură de tot ceea ce descoperă acolo.„Sunt prima sportivă din România care a jucat la UCLA. După cum mi s-a spus, sunt și singura sportivă internațională din programul lor din ultimii ani. I-am rugat să-mi zică Fra, pentru că așa mi se zicea aici, doar că ei nu pot pronunța ”r”-ul, așa că mi-au zis Cesca”, a declarat Francesca Alupei.Ca orice sportiv-student, Francesca are mult de învățat. Uneori, stă în bibliotecă mai mult decât pe terenul de antrenament.„Eu studiez psihologia acolo și îmi place. Este un volum foarte mare de muncă, avem teme foarte multe și examenele pot spune că-s destul de grele. Am ajuns să adun și câte 40 de ore pe săptămână la bibliotecă”, a mai spus Francesca.După cum recunoaște, acceptarea ofertei de la UCLA a fost un mare pas înainte în carieră și în viață.„Din punct de vedere al carierei am învățat tehnici noi, am învățat lucruri noi la antrenamente și în meciuri și am acum o mentalitate nouă. Am învățat să privesc meciul din alt punct de vedere. Pe plan personal am învățat să fiu mult mai prietenoasă și mai deschisă, să am mai multă încredere în mine, pentru că ei sunt foarte încrezători și foarte prietenoși. În același timp, am descoperit foarte multe lucruri în America, în Los Angeles în mod special și am apucat să vizitez foarte mult, ceea ce mă face foarte fericită”, a explicat sportiva.