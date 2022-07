Căpitanul şi-a făcut datoria. Căpitanul poate să plece. Florin Tănase se desparte de FCSB

Transferul formației bucureștene a fost anunțat chiar de patronul formației bucureștene, Gigi Becali.



FCSB urmează să primească în schimbul jucătorului său 3 milioane de euro, spune omul de afaceri din Pipera. De asemenea, acesta se declară fericit că scapă de salariul mare al fotbalistului, care era cel mai mare din Superliga României.



„Ia și el un milion de euro salariu. Sunt liniștit. Aveam un stres mai mult cu salariul. Am scăpat de 40.000 de euro (n.r. salariul cu tot cu taxe), plus 3 milioane de euro. Nu mai dau bani din buzunar. Iau 1,5 milioane de euro de la o sponsorizare, plus 3 milioane de euro de la Tănase.





Nu se mai vorbește de retragere acum. Deja s-a făcut bugetul. Nu mai trebuie să dau bani de la mine. Nu va juca cu Saburtalo”, a spus Gigi Becali, conform Sport.ro.





În locul lui Florin Tănase va fi folosit Ianis Stoica. Atacantul pe care foarte multă lume îl apreciază, dar care nu prea este pe placul lui Gigi Becali, va primi mai multe minute decât până acum.



Este planul noului antrenor de la FCSB, Nicolae Dică, de a-l folosi pe Stoica în poziţia pe care era Florin Tănase folosit atunci când juca 9 fals. O altă mutare pe care înlocuitorul lui Toni Petrea o va face este aceea de a-l poziţiona pe Octavian Popescu în spatele atacantului central şi nu ca inter, ca până acum. În acest mod, FCSB va arăta cu totul diferit.





Florin Tănase urmează să plece de la FCSB și să semneze cu Shanghai Port. Vicecampioana României are deja pregătit și un înlocuitor, în persoana lui Ianis Stoica.