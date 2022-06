Fotbal, echipa naţională / Iordănescu: "După meciul cu Muntenegru, putem trage concluzii mai clare"

Selecţionerul naţionalei de fotbal a României, Edward Iordănescu a declarat, luni, 13 iunie, într-o conferinţă de presă, că după meciul de mâine, cu Muntenegru, va face o analiză şi vor fi trase concluzii mai clare în privinţa potenţialului jucătorilor care vin la lot.„Nu sunt cu ochii pe clasament în momentul de faţă, ci pe jocul care urmează. Avem foarte mare nevoie de puncte şi avem nevoie să lăsăm lucruri bune pentru septembrie. Dacă acum mai punem încă trei puncte, cu siguranţă emulaţia va fi una semnificativ mai susţinută în septembrie şi vom veni cu un alt tonus.Este o grupă deschisă oricărui rezultat. Mâine din nou ne aşteptăm la o opoziţie solidă. Am văzut că Muntenegru are capacităţi, are potenţial, o echipă bine definită, cu putere de luptă şi ne aşteptăm din nou la un meci foarte greu. Trebuie să reuşim, pentru că trebuie să depăşim orice fel de barieră mentală, de oboseală, de uzură.Presiunea există mereu şi trebuie să o folosim constructiv. Nu am pregătit diferit meciul din Muntenegru faţă de cel de pe Giuleşti. Am încercat să le pregătim cât mai în detaliu. A ţinut mai mult de starea mentală, emoţională. M-aş fi dorit să fie acasă primul joc, tocmai pentru acest curaj suplimentar, această energie, pentru a ne folosi în mod constructiv şi de public. Dacă începeam acasă, totul decurgea altfel, dar sunt lucruri relative, pe care nu le putem proba. Aşteptaţi-vă din nou să apară schimbări. Şi acesta este până la urmă un semn de încredere arătat de mine pentru întreg grupul de jucători, pentru că fiecare trebuie pregătit în orice moment să dea totul pentru echipa naţională.După acest joc va trebui să existe o analiză, pentru că închidem o acţiune şi putem trage concluzii mai clare”, a declarat Edwars Iordănescu.Naţionala României va întâlni selecţionata statului Muntenegru, marţi, 13 iunie, de la ora 21.45, pe stadionul Rapid-Giuleşti din Bucureşti, în cadrul Grupei a 3-a a Ligii B a Ligii Naţiunilor.Din trei partide disputate, 0-2 cu Muntenegru, 0-1 cu Bosnia-Herţegovina şi 1-0 cu Finlanda, România ocupă ultima poziţie în clasamentul grupei, cu trei puncte.Foto: Federaţia Română de Fotbal / frf.ro