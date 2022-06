Fotbal, echipa naţională / Iordănescu: "Analizăm toate scenariile în privinţa tacticii"

Selecţionerul naţionalei de fotbal a României, Edward Iordănescu, a declarat, vineri, 10 iunie, în conferinţa de presă premergătoare partidei cu Finlanda, din Liga Naţiunilor, că analizează toate scenariile în privinţa tacticii, iar cu o victorie, echipa sa s-ar apropia la un punct de formaţia nordică, în clasamentul Grupei a 3-a.„Vom avea în faţă cea mai completă echipă din grupă, care deja are un nucleu format, o experienţă de turneu final, sunt ani de zile de când joacă împreună, un antrenor care are continuitate şi a avut foarte mult timp să îşi construiască mediul, reperele şi strategiile. E o echipă care a produs lucruri foarte bune şi va fi o provocare majoră pentru noi.Este un moment important, pe care am putea să îl valorificăm în favoarea noastră. Noi, cu o victorie împotriva Finlandei, am lua trei puncte şi am veni practic la un punct de Finlanda. Avem încă un meci acasă, am jucat primele două meciuri în deplasare, contează toate lucrurile astea. Mi-aş fi dorit să jucăm primul meci acasă, tocmai pentru încrederea echipei, pentru suporteri care să vină alături de echipa naţională.Analizăm toate scenariile în privinţa tacticii, e important să căutăm prospeţime. Faptul că au fost schimbări în Bosnia au fost lucruri asumate, chiar dacă mie nu îmi place să schimb foarte multe de la un joc la altul. Corect e faptul că jocul a fost bun şi susţinut, înseamnă că deciziile au fost corecte, echipa aduce energie bună”, a declarat Edward Iordănescu.Naţionala României va întâlni selecţionata Finlandei, sâmbătă, 11 iunie, de la ora 21.45, pe stadionul „Rapid-Giuleşti”, în cadrul celei de-a treia etape din Grupa a 3-a a Ligii B din Liga Naţiunilor.În primele două jocuri din Liga Naţiunilor, România a fost învinsă în deplasare de Muntenegru, scor 0-2, şi de Bosnia-Herţegovina, scor 0-1, aflându-se pe ultimul loc în grupă, fără vreun punct.Foto: Federaţia Română de Fotbal / frf.ro