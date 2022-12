Fotbal / Internaţionalul român Ianis Hagi a semnat un nou contract cu Glasgow Rangers

Internaţionalul român Ianis Hagi (24 ani) a semnat un nou contract cu Glasgow Rangers, a anunţat vicecampioana Scoţiei pe site-ul său oficial.„Istoria acestui club te împinge în fiecare zi pe teren să fii un jucător mai bun şi un om mai bun. Îmi place să cred că am lăsat ceva în urma mea şi am oferit amintiri plăcute suporterilor, însă simt că nu am făcut tot ceea ce doream. Încă am multe lucruri de arătat şi oferit acestui grup de la Rangers, cât şi fanilor, aştept cu nerăbdare să revin”, a declarat Ianis Hagi, după ce a semnat noul contract.Foto: Facebook / Rangers FC