Handbal / Bursa transferurilor. Campioana olimpică Grace Zaadi a semnat cu CSM Bucureşti

Conducerea Clubului Sportiv Municipal București continuă seria transferurilor pentru noul sezon competițional. După transferurile interului stânga Kalidiatou Niakaté, a extremei dreapta Marina Sudakova și a portarului suedez Evelina Eriksson, gruparea din București a reușit încă un transfer de cinci stele.Campioană olimpică cu naționala Franței la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, centrul Grace Zaadi, în vârstă de 28 de ani, se va alătura „tigroaicelor” antrenate de Adi Vasile și Iulia Curea din această vară. Franțuzoaica și-a început drumul în handbalul de mare performanță la Metz, acolo unde a jucat între 2013-2020. S-a transferat apoi în străinătate, la Rostov-Don, unde a stat doar câteva luni, din cauza conflictului ruso-ucrainean. Sfârșitul de sezon 2021/2022 a găsit-o tot la Metz, echipă cu care a participat în EHF Final Four, ocupanta locului al treilea, informează site-ul oficial al vicecampioanei României.În echipa națională a Franței a adunat deja 140 de meciuri și a marcat 255 de goluri. Are trei medalii de aur - JO de la Tokyo 2020, Campionatul European din Franța 2018 și Campionatul Mondial din Germania 2017. Pe plan individual, a fost declarată cel mai bun coordonator de joc din campionatul francez în 2018, dar și a Campionatelor Mondiale din 2017 și 2021 și a Jocurilor Olimpice 2020.Din vară, Grace Zaadi va veni în România, la CSM București, unde își va împărți minutele cu Elizabeth Omoregie și va ajuta echipa atât în competițiile din plan intern, cât și în cele internaționale.„Abia aștept să fac parte din aventura CSM! Am fost mereu atrasă de acest club, am prietene care au jucat aici și știu cât de mult au apreciat clubul și cât le-a plăcut să joace. Sunt sigură că îmi va plăcea mult aici! Așteptările mele sunt mari, CSM București este un club uriaș, au câștigat Liga Campionilor și aș vrea să trăiesc și eu acest lucru cu echipa. Sunt nerăbdătoare să cunosc și fanii, știu că sunt foarte primitori și gălăgioși și să joc în atmosfera creată de aceștia!”, a declarat Grace Zaadi.Foto: Facebook / CSM Bucureşti