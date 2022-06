Ionuţ Stănescu şi Gabriel Preda, în calificările Europenelor cu naţionala de tineret

Dacă majoritatea handbaliştilor de la HC Dobrogea Sud Constanţa se bucură de vacanţă până pe 15 iulie, internaţionalii de tineret Ionuţ Adrian Stănescu şi Gabriel Preda vor avea un program plin încă de la începutul acestei veri.În perioada 16-24 iunie, doi dintre tinerii jucători ai HC Dobrogea Sud, interul dreapta Ionuţ Adrian Stănescu şi portarul Gabriel Preda, se vor pregăti cu lotul naţional de tineret al României, la Bucureşti, în vederea calificărilor pentru Campionatul European - turneul M20 EHF Championships, care va avea loc în Bulgaria, la Varna, între 14 şi 23 iulie.„Avem un stagiu de pregătire la Bucureşti, iar după aceea, vom pleca în Cehia pentru a susţine două meciuri amicale cu selecţionata lor, după ce şi ei au fost în România, în luna aprilie, şi am jucat două meciuri la Sala Dinamo.În primul meci, am pierdut la un gol, în al doilea ne-am impus la cinci goluri. Vrem să mergem să câştigăm şi să arătăm că nu suntem o echipă care câştigă doar acasă şi că rezultatul din primul meci a fost unul nedrept, având în vedere că am condus tot timpul.Vor urma calificări pentru Campionatul European. Există o posibilitate ca Federaţia Europeană de Handbal să ia în considerare aceste calificări ca fiind pentru Campionatul Mondial U21, datorită contextului pandemic care a fost”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, Ionuţ Adrian Stănescu.După meciurile cu Cehia, va urma un nou stagiu de pregătire din 4 iulie şi jocurile de calificare. Echipa naţională Under 20 a României este repartizată în grupă cu Belarus, Elveţia, Ucraina şi Kosovo. România face parte din Grupa a 2-a valorică la nivel european şi luptă pentru accederea în elita continentală.Cele mai bune selecţionate U20 se bat, între 7 şi 17 iulie, la Gondomar (Portugalia), pentru titlul continental.XXXConducerea HC Dobrogea Sud a perfectat, zilele trecute, transferurile a patru jucători: interul dreapta francez Micke Brasseleur (29 de ani), de la Pays d’Aix Universite Club Handball, extrema stânga croată Valentino Ravnic (27 ani), de la RK Zagreb, portarul Vlad Rusu (24 de ani), de la CSM Bacău, şi centrul/inter stânga Andrei Drăgan (23 de ani), de la CSM Focşani.Aflaţi momentan în vacanţă, „delfinii” se vor reuni, în data de 15 iulie, sub comanda antrenorului George Buricea şi vor pleca apoi într-un cantonament în Slovenia.Primul meci oficial va fi la sfârşitul lunii august, în noua ediţie a Ligii Naţionale, iar în cupele continentale, HC Dobrogea Sud va evolua în EHF European League.Foto: Handbal Club Dobrogea Sud