Handbalistele de la CSU Neptun, în vizită la Şcoala "Dan Barbilian"

Mare surpriză mare pentru elevii Şcolii Gimnaziale nr. 28 „Dan Barbilian” din Constanţa, care, zilele trecute, la ora de educaţie fizică şi sport, au fost vizitaţi de handbalistele de la CSU Neptun Constanţa.„Fetele noastre au fost prezente la ora de sport, unde li s-au alăturat copiilor într-un meci amical. Golurile n-au lipsit de pe tabelă, iar elevii le-au pus la test pe handbaliste la modul foarte serios.Ne-am propus să fim alături de copii în şcoli, în perioada următoare, pentru a-i motiva să facă mişcare şi să urmeze o viaţă sănătoasă prin sport”, au transmis reprezentanţii CSU Neptun.Echipa feminină de handbal CSU Neptun a încheiat ultima ediţie a Diviziei A pe locul patru în clasamentul Seriei A, necontând în bătălia pentru promovarea în Liga Naţională.XXXRomânia face ultimele pregătiri pentru Campionatul Mondial de beach-handbal pentru tineret, turneu care va avea loc în Grecia.„Mă bucur că am început pregătirea pentru acest Mondial şi am la dispoziţie lotul pe care mi l-am dorit. Sper ca fetele care sunt pentru prima dată la beach-handbal să se adapteze şi să-şi însuşească deprinderile specifice cât mai repede. Am mare încredere în această generaţie şi sunt convins că vom face o figură frumoasă la acest Campionat Mondial şi ne vom atinge obiectivul propus”, a declarat antrenorul echipei feminine a României, Florin Ciupitu.Foto: Facebook / CSU Neptun Handbal