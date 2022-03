Împreună pentru un Sport Curat! Seminar pe tema combaterii dopajului, dedicat halterofililor

Reprezentanţi ai secţiilor de haltere din cadrul Clubului Sportiv Farul, Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanţa şi Clubului Sportiv Orăşenesc Ovidiu au participat la o sesiune educativă specială privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport şi prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc.Organizat de Agenţia Naţională Anti Doping şi Federaţia Română de Handbal şi găzduit de Hotelul Continental Forum din Constanţa, evenimentul a făcut parte din seria acţiunilor de formare pentru a promova împreună un „Sport Curat”.„A fost o zi deosebită în seria întâlnirilor noastre la nivel naţional. Pentru că interesul antrenorilor şi sportivilor a fost imens, am organizat o întâlnire dedicată în mod special atât celor mai mici sportivi, cât şi juniorilor din judeţ, în care le-am povestit despre valorile unui sport curat. Prezenţi au fost şi antrenorii, care au discutat în detaliu aspecte legate de lista interzisă cu colega noastră Gabriela Andreiaşu, care ne-a fost alături prin videoconferinţă.Seminarele care urmează a fi organizate, în continuare, în toată ţara, despre informarea şi conştientizarea schimbărilor aduse în legislaţia relevantă, sunt dedicate personalului de decizie din direcţiile judeţene de sport şi tineret, reprezentanţilor asociaţiilor sportive, personalului de specialitate din cadrul instituţiilor de învăţământ cu profil sportiv, ofiţerilor anti-doping, sportivilor şi participanţilor la activitatea sportivă, în general”, au transmis reprezentanţii Federaţiei Române de Haltere.Seminarele sunt axate pe prevenirea şi combaterea dopajului în sport. Aceste evenimente fac parte din cadrul proiectului „Ajustarea legislaţiei relevante privind combaterea dopajului în sport”.După reuniunile de la Arad, Timişoara, Râmnicu Vâlcea şi Constanţa, următoarea acţiune va avea loc, în data de 21 martie, la Galaţi.XXXFederaţia Română de Haltere are alocate, pentru acest an, 2.250.000 lei de la bugetul de stat, reprezentând cea de treia sumă dintre finanţările asociaţiilor sportive neprioritare, mai exact cele care nu au fost incluse de Ministerul Sportului în categoriile Liga de Aur şi Jocuri Sportive.În această categorie, au fost incluse 44 de federaţii naţionale, cărora le-a fost repartizată, în urma evaluării solicitărilor pentru programele „Promovarea sportului de performanţă” şi „Întreţinerea şi funcţionarea bazei materiale sportive”, suma totală de 30.790.000 de lei.Foto: Facebook / Federaţia Română de Haltere