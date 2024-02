Ivailo Petev: „Şi eu îmi doresc să conducem cu 5-0, dar jucătorii nu sunt roboţi”

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Ivailo Petev, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă susţinută înaintea partidei cu FC Botoşani, că şi el îşi doreşte ca formaţia din Bănie să conducă în meci cu 5-0 pentru a nu mai putea fi egalată, aşa cum s-a întâmplat etapa precedentă cu „U” Cluj, dar a menţionat că jucătorii nu sunt roboţi.„M-am uitat pe statistică şi pot spune că ne aşteaptă un meci greu, pentru că în ultimii patru ani noi nu am câştigat la Botoşani. Dar eu sunt sigur că suntem bine pregătiţi ca să stricăm această statistică. Vom căuta să câştigăm cele trei puncte din primul minut al meciului, dar, repet, nu o să fie uşor. Emoţii vor fi tot timpul, însă important e ca la final să avem un gol mai mult decât adversarii. Am pierdut multe puncte, sper însă ca în următoarele meciuri să avem mai mult noroc. O să se încheie şi această perioadă a noastră. Vom avea şi meciuri în care vom avea trei ocazii şi trei goluri. Ăsta e fotbalul. Şi eu îmi doresc să conducem cu 5-0, dar jucătorii sunt tot oameni, nu sunt roboţi”, a spus Petev.„Nu e foarte plăcut pentru noi după ultimul meci (n.r. - U Craiova a fost egalată de 'U' Cluj, 2-2, după ce a condus cu 2-0). Am făcut un joc bun atunci, ne-am creat multe situaţii de poartă. Ce m-a dezamăgit este că în ciuda jocului nostru am pierdut două puncte. Dar ăsta e fotbalul, nu putem să întoarcem nimic. Mergem înainte, iar ceea ce am pierdut la ultimul joc vrem să recuperăm duminică. Nu mai putem continua să conducem cu 2-0 şi să pierdem puncte. Important este să fim sănătoşi fizic şi rezistenţi din punct de vedere psihic pentru a trece peste acest moment”, a adăugat tehnicianul.