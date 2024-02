Ivailo Petev: „Cu U Cluj trebuie să continuăm pe direcţia din meciul cu Sepsi”

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Ivailo Petev, a afirmat, joi, într-o conferinţă de presă, că e mulţumit de jocul prestat de formaţia sa în partida cu Sepsi OSK, din etapa trecută, câştigată cu 3-1, şi că şi-ar dori ca jucătorii săi să continue pe aceeaşi direcţie.„Vom avea un meci important. Ieri am citit o statistică şi U Cluj este a doua echipă cu succese în deplasare. Noi trebuie să rămânem concentraţi în cele 90 de minute şi din primul minut să încercăm să obţinem cele trei puncte. Sper că vom juca la fel că în meciul cu Sepsi în care am obţinut un rezultat bun. Fiecare echipă este periculoasă. 'U' Cluj are jucători cu experienţă, sunt şi jucători care au evoluat aici şi e normal să încerce să dea mai mult. Important este cât le vom permite noi. E logic că vor încerca să joace la un nivel cât mai înalt. Important e că în meciul trecut toţi jucătorii au luptat, am făcut mai puţine greşeli faţă de meciurile anterioare, iar repriza a doua a fost mult mai bună decât prima. Şi acest lucru a condus la un rezultat bun. Noi trebuie să continuăm în această direcţie şi să câştigăm în continuare meciurile”, a afirmat Petev