Ministrul Sportului, Eduard Novak: „Premiile restante pentru medalii, achitate până la Crăciun”

Ministrul Sportului, Carol Eduard Novak, a anunţat că toţi sportivii care nu au primit încă premiile pentru medaliile cucerite anul acesta, cum este cazul la atletism, kaiac-canoe şi scrimă, vor intra în posesia banilor înainte de Crăciun.„Toată lumea a semnat referatele, deschiderile şi maximum până vineri o să-şi primească banii. Sincer, noi nu am vrut ca să fie tocmai ăsta cadoul de Crăciun, dar o să-şi primească banii fiecare sportiv şi federaţiile”, a precizat Novak. „Sunt foarte mulţumit de rezultatele din acest an şi mai ales că am obţinut aceste medalii în mai multe sporturi”, a adăugat ministrul Sportului.Eduard Novak a mai anunţat înfiinţarea unei comisii mixte, între Ministerul Sportului şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, pentru o mai mare transparenţă a finanţării federaţiilor sportive: „Ne dorim o finanţare a federaţiilor cât mai transparentă. Prin finanţarea de la cele două entităţi, COSR şi Ministerul Sportului, noi nu am ştiut cât primesc federaţiile de la COSR şi nici COSR de la noi. Aşa că ne dorim să facem o comisie mixtă, care va analiza cererile, proiectele federaţiilor şi vom şti de la începutul anului efectiv fiecare federaţie ce program are şi de la cine va fi finanţată”.XXXCluburile din Superliga de fotbal vor putea primi bani din fonduri publice pentru desfăşurarea activităţii la nivel de copii şi juniori, dacă vor constitui ONG-uri care să se ocupe de acest sector, a declarat preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu.În ceea ce priveşte echipele de seniori, conform noilor prevederi, din 2023 cluburile nu vor mai putea depăşi plafonul de 90% la capitolul cheltuieli cu angajaţii.Foto: Facebook / Ministerul Sportului