Bugetul iniţial al Ministerului Sportului - 581,5 milioane lei în 2023

Bugetul iniţial al Ministerului Sportului va fi, anul viitor, de 581,5 milioane de lei, cu 60 de milioane în plus faţă de cel din 2022.„După un an 2022 în care sportul românesc a avut rezultate deosebite, avem un start bun şi în 2023. Bugetul iniţial al Ministerului Sportului va fi de 581,5 milioane lei în 2023, faţă de 521,5 milioane lei pe 2022”, a transmis ministrul Sportului, Carol Eduard Novak.Acesta speră ca sportul românesc să primească alocări suplimentare pentru proiecte, mai ales că 2023 este an preolimpic.„În plus, având în vedere că pe parcursul anului 2022 ministerul a primit alocări suplimentare, prioritizarea Strategiei Naţionale pentru Sport şi proiectele viitoare din 2023 ne dau încredere că nevoile din activitatea sportivă vor fi susţinute şi bugetate în conformitate cu realitatea. Mai ales că ne aşteaptă un an preolimpic”, a adăugat Novak.În ultima şedinţă, Guvernul României a aprobat proiectele legilor bugetului de stat şi bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 2023. Acestea urmează să fie transmise către Parlament, pentru dezbatere şi adoptare, plenul celor două camere reprezentând forul legislativ suprem.Bugetul pe anul 2023 a fost construit pe o ţintă de deficit bugetar cash estimată la 4,40% din PIB (aproximativ 68,3 miliarde de lei) şi este configurat pe un cadru economic cu o creştere de 2,8%.Foto: Facebook / Ministerul Sportului