Moment important pentru Gheorghe Hagi. S-a lansat cartea "Hagi, drumul meu"

În urmă cu câteva momente a început conferinta de presă susținută de Gheorghe Hagi la București, în incinta hotelului Crowne Plaza. Conferința coincide cu ziua onomastică a lui Gheorghe Hagi, care astăzi împlinește venerabila vârstă de 60 de ani.







În cadrul evenimentului s-a anunțat lansarea cărții autobiografice "Hagi, drumul meu", un nou proiect al Academiei Gheorghe Hagi.







Gheorghe Hagi: "Am făcut lucruri extraordinare. Fotbalistul trebuie să se antreneze foarte bine pentru că acolo se învață toate. Meciul este doar o plăcere. Pentru mine meciul de fotbal a reprezentat un moment în care trebuia sa câștig pentru suporteri. De mic am vrut sa câștig. La antrenamente știam că trebuie sa învăț multe și îmi era foarte greu. Din acest motiv m-am lăsat de fotbal. Vine un moment când trebuie să ieși din scenă. Și atunci am fost decis chiar dacă mulți au încercat să mă convingă să rămân. Am jucat până la aproape 37 de ani la cel mai bun nivel. Nu știu câți ar fi rezistat. Primii 36 de ani ai mei au fost focusați doar pe fotbal. Apoi, gândul meu a fost să fac o academie pentru copii. Fotbalul mi-a dat totul. M-a făcut dintr-un copil de la Săcele, un june mare al planetei. Nu trebuie să uiți că și tu trebuie să întorci înapoi ceea ce ți s-a dat. Și asta am făcut. În ultimii ani am citit mult ca să pot sa fiu antrenor. Antrenorul trebuie să fie un lider. El manageriază tot"







"Eu nu am lipsit în nicio zi de la antrenament. Mai ales vara când la Constanța este "part time". Obiectivul meu a fost să fiu cel mai bun. Am fost dat exemplu. Perioada de la Luceafărul m-a inspirat. Era un proiect la nivel național și m-a ajutat foarte mult. Și apoi am decis după mulți ani să fac această academie. După modelul Luceafărul Oradea. Eu vreau să îi sprijin pe acei copii care sunt talentați și vor să ajungă unde își doresc. Eu nu am fost singur și astfel nici acești copii nu trebuie să fie singuri. Am încercat să le creez condiții acestor copii. Eu nu pot să le garantez că vor ajunge fotbaliști mari. Totul depinde de ei. Noi le punem la dispoziție infrastructură și echipament pentru ca ei să se simtă puternici. Eu am intrat în angrenajul echipei naționale de la 14 ani. Asta spune multe", a adăugat Gheorghe Hagi.







Gheorghe Hagi: "Până la 18 ani vorbim de talent. Toată lumea poate avea talent. După aceea trebuie să vorbim de evaluare. Trebuie să fii conștient că la 19 ani trebuie să concurezi cu foarte mulți jucători pe post. Nu se poate trece peste asta decât în timp. Trebuie să se ajungă la câștig și la cea mai mare performanță. Performanța înseamna să fii cel mai bun"







În sala este prezent și fostul premier al României, Petre Roman.







Gheorghe Hagi: "Simona Halep a fost o mare sportivă. Iată că vine și momentul în care nu se mai poate. Nu știu ce va face mai departe. Ar fi ideal să facă două academii. Una de fete și una de băieți. Avem nevoie la tenis de valori așa cum am avut în trecut"