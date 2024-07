Răspunsul așteptat de o țară întreagă! Ce a spus Gheorghe Hagi referitor la oferta de a antrena Naționala României

Chiar dacă în ultimul timp a fost curtat intens de Federaţia Română de Fotbal pentru a ocupa postul de selecţioner al echipei naţionale, Gheorghe Hagi nu se lasă înduplecat. „Regele” fotbalului românesc este implicat trup și suflet în proiectul Farul Constanța, iar după câteva zile de gândire a ajuns la concluzia că decizia pe care o poate lua este doar una singură.Duminică, imediat după fluierul final din partida Farul Constanța – FC Botoșani 0-1, Gică Hagi a anunțat că luni va comunica decizia luată în privința ofertei pe care a primit-o de la FRF pentru a deveni noul selecționer al României.Ulterior, Hagi a revenit cu un comunicat oficial.„Dragi suporteri români, în urma discuțiilor din ultima perioadă, cu privire la dorința Federației Române de Fotbal de a fi noul selecționer al României, doresc să precizez următoarele. Am analizat în ultimele zile această posibilitate, pentru că, pe de o parte, trebuiau îndeplinite anumite condiții ale F.R.F, iar pe de altă parte există proiectul pe carel-am început la Farul Constanța în urmă cu trei ani, unde îmi doresc să construim un club puternic. Din acest motiv am decis că nu pot accepta, în acest moment, propunerea Federației Române de Fotbal de a fi selecționerul echipei naționale. A fost cu siguranță una din cele mai dificile decizii pe care le-am luat în întreaga carieră, pentru că naționala României reprezintă visul oricărui tehnician român. Mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături în aceste zile. Hai, România !Cu respect, Gheorghe Hagi”, a transmis Gheorghe Hagi.Managerul Farului Constanța are o mare frică în privința proiectului său de suflet, iar încă de acum cinci zile era foarte reticent vizavi de o colaborare cu FRF. Pe scurt, sursa citată a aflat la data de 24 iulie, că Gică Hagi nu are cum să devină selecționerul României, deși ar fi fost o onoare pentru el să revină la echipa națională.Hagi l-ar fi anunțat pe președintele FRF despre intenția sa de a continua la Farul Constanța.„Regele” și-a menținut, astfel, hotărârea, iar motivul principal este implicarea pe care o are în prezent la Farul Constanţa.„Domnule președinte, nu s-a schimbat nimic față de discuția de săptămâna trecută. Nu m-am răzgândit. Ar fi o mare onoare să fiu selecționerul României, dar nu pot pleca de la Farul Constanța în acest moment”, ar fi fost mesajul transmis de Gică Hagi.Gică Hagi a fost prima opțiune de selecționer pentru FRF, după cum a dezvăluit recent Mihai Stoichiță. Directorul tehnic al Federației Române de Fotbal a spus că dacă Răzvan Burleanu nu va reuși să îl convingă pe managerul Farului, atunci se va trece la următorii tehnicieni aflați pe listă.„Și domnul Lucescu este printre cei de pe listă. Eu v-am spus prima opțiune care a fost. Bineînțeles, nu mai vorbim de Mircea Lucescu. M-ați văzut în compania lui de multe ori până acum, e o mare plăcere să stau cu el. E și el o opțiune, bineînțeles. Nu i-am menționat pe ceilalți, pentru că în general sunt nume pe care le cunoașteți și dumneavoastră. Sunt nume pe care le vehiculați în fiecare zi în presă și e normal să fie așa. Pentru că sunt vârfurile antrenoratului din România, asta e. (n.r. – Au fost și opțiuni surpriză?) Nu! Nu, nicio surpriză. Toți ceilalți sunt antrenori campioni, care sunt și sub contract, nu doar liberi”, a mai transmis Mihai Stoichiță, după ultima ședință a Comisiei Tehnice FRF.Printre antrenorii care se află pe lista FRF îi mai regăsim pe Mirel Rădoi, Adrian Mutu, Cristi Chivu sau Ladislau Boloni.„Da, este și Mirel, e și Adi Mutu. Sunt destui. Şi Chivu a apărut, mai puțin, dar a apărut. Și Loți a apărut, dar mai puțin, nu așa cum a fost rândul trecut. Mult mai puțin acum! Dar astea sunt chestii de bucătărie interioară”, a completat directorul tehnic al FRF.