Dan Petrescu: "E clar că am greşit, i-am cerut scuze lui Hagi"

„După meci n-am vorbit pentru că m-am simţit rău. Chiar mi-a fost rău, am avut tensiune mare, şi mi-am dat seama că eu îmi fac rău singur. Sănătatea mea până la urmă e mai importantă. E clar însă că am greşit, mi-am cerut scuze faţă de Hagi şi Iaşko (n.r. - directorul sportiv al echipei Farul, Zoltan Iaşko). I-am sunat personal. E clar că nu trebuia să fac ce am făcut. Am şi circumstanţe, sunt 60 şi ceva de meciuri, nu am primit vreo opt penalty-uri, dar împotriva noastră se dau pe bandă rulantă, deci sunt foarte multe care s-au adunat. Dar nu aveam voie să fac asta. Cer scuze nu numai lui Hagi şi celorlalţi de la Farul, ci tuturor celor care m-au văzut acolo în starea în care eram. Cel mai supărat am fost când mama mi-a zis: Ce faci, mamă, vrei să mori pe teren?. Săraca, la 80 şi ceva de ani stă să mă vadă pe mine cum îmi dau viaţa pe teren. Asta a fost o greşeală de-a mea. În primul rând trebuie să mă gândesc la sănătatea mea. Dar aşa sunt eu, când pierd uneori îmi pierd controlul. Şi două-trei zile după meci nu-mi place să vorbesc. Regret însă tot ce am făcut”, a spus Petrescu.





Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a recunoscut, joi, într-o conferinţă de presă, că a greşit la finalul meciului pierdut cu Farul Constanţa (scor 1-2), când a reproşat adversarilor că au jucat pentru contracandidata la locul 3, Universitatea Craiova, şi a precizat că i-a cerut scuze prietenului său Gheorghe Hagi.