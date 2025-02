Cu ochii pe pescari! „Verificăm capturile de calcan, inspectăm inclusiv ambarcaţiuni din Bulgaria”

Pe litoralul românesc, sunt în total 13 puncte de debarcare la calcan, centre de primă vânzare, de la Vama Veche, până la Sulina.



„Vinerea trecută, am ieşit pe mare cu şalupa de inspecţie. Au fost verificate doar în ziua respectivă patru ambarcaţiuni, dintre care una înmatriculată în Bulgaria.



Este o perioadă mai liniştită acum, ne pregătim pentru perioada de autorizare a pescuitului maritim şi la Dunăre.



De asemenea, pescarii pot studia ordinul de prohibiţie, care a fost deja publicat în Monitorul Oficial”, explică interlocutorul nostru.



Un viitor marcat de incertitudini



Întreg sistemul bugetar trece - sau cel puţin aşa se anunţă - printr-o metamorfoză generală. Sunt aşteptate modificări de organigrame în ministere şi în reprezentantele acestora în teritoriu, motiv pentru care nici Agenţia Naţională de Pescuit şi Acvacultură nu poate face excepţie de la regulă.



Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, spune că, cel puţin cât timp va conduce ministerul, nu va exista nicio concediere, niciun angajat nu va pleca acasă. Cu toate acestea, oamenii din sistem privesc îngrijoraţi spre un viitor marcat de incertitudini.



„Este foarte posibil să fie reorganizări la nivelul Ministerului Agriculturii, dar, până la ordine clare, noi ne vedem de treabă. Ştim ce avem de făcut, avem obiective în agenţie, România este semnatară a unor memorandumuri internaţionale, iar activitatea de monitorizare nu ne-o poate lua nimeni, indiferent de forma de organizare. Nu ne-am făcut de râs până acum, nu ne vom face nici de acum înainte”, a spus directorul Gabriel Popescu.





Anul 2025 ar putea sta sub semnul reorganizării la Agenţia Naţională de Pescuit şi Acvacultură, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii. Sunt anunţate modificări de organigramă, însă, până la luarea unor decizii, specialiştii agenţiei îşi văd în continuare de treabă şi monitorizează cu mare atenţie activitatea de pescuit la Dunăre şi la Marea Neagră.Vremea frumoasă din acest început de an le-a permis pescarilor să arunce nadele, motoarele ambarcaţiunilor au fost turate, undiţele, lansetele şi celelalte scule n-au mai fost abandonate prin magazii, ci, din contră, au fost puse la treabă. Cu folos!Dar pescarii trebuie să ştie că trebuie să respecte anumite reguli, iar autorităţile sunt cu ochii pe ei.„În ultimele zile, am făcut verificări pe teren, să ne asigurăm că sunt respectate condiţiile de autorizare la punctele de debarcare.Vremea a permis ieşirea în mare, s-a pescuit la calcan, iar noi, conform acordurile încheiate în Uniunea Europeană, verificăm aceste capturi. Urmărim încadrarea în cote, tipurile de unelte întrebuinţate.Foarte important, începând de la 1 ianuarie 2025, toţi deţinătorii de autorizaţii pentru pescuitul calcanului trebuie să completeze în mod obligatoriu certificatul de captură. Au fost doi ani, 2023 şi 2024, de acomodare cu procedura, iar acum a devenit obligatorie”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, directorul Direcţiei Politici şi Inspecţii Maritime (DPIM) Constanţa din cadrul Agenţiei Naţionale de Pescuit şi Acvacultură, Gabriel Popescu.