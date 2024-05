Prohibiţie la calcan! Litoralul, „periat” de la Sulina până-n Vama Veche

Dacă mergeţi la vreun restaurant cu specific pescăresc, iar ospătarul, dornic de-un ciubuc generos, vă va şopti la ureche o „poveste” cu-n calcan proaspăt, să nu cădeţi în capcană: fie aveţi de-a face cu un impostor, fie cu un infractor, pentru că, în această perioadă, pescuitul la calcan este interzis prin lege.Pescarii specializaţi pe capturile de calcan stau cuminţi, în această perioadă, la mal de mare. Şi asta pentru că, între 15 aprilie şi 15 iunie 2024 inclusiv, este perioadă de prohibiţie în cazul acestei specii. Cum stau lucrurile la aproape jumătatea „pauzei”, dacă au fost raportate cazuri de braconaj şi despre cum acţionează autorităţile statului român pentru prevenirea actelor ilegale, am stat de vorbă cu directorul filialei regionale a Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA) Constanţa, Gabriel Popescu.„Se va încheia, peste câteva zile, prima dintre cele două luni de prohibiţie la calcan. Până la această oră, agenţia, împreună cu celelalte instituţii partenere autorizate, a desfăşurat mai multe acţiuni. Având în vedere vremea rea din ultimele săptămâni, am preferat verificările pe uscat, în punctele nominalizate. Mai exact, acolo unde sunt ancorate ambarcaţiunile autorizate pentru pescuitul calcanului. Ele trebuie să fie uscate, să nu aibă unelte la bord etc.Pentru prevenirea acţiunilor ilicite, supraveghem întreaga linie a litoralului românesc, de la Sulina, până la Vama Veche. Chiar astăzi (n.r. - joi, 9 mai), am avut o întâlnire cu reprezentanţii Gărzii de Coastă, cu comandantul sistemului Scomar. Vom înmulţi acţiunile de control, vor fi misiuni comune pentru limitarea acţiunilor ilegale şi, de asemenea, vom organiza o serie de întâlniri cu pescarii, în cadrul cărora să prezentăm şi noutăţile pe partea de Schengen maritim”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul Gabriel Popescu.Şeful ANPA Constanţa spune că, cel puţin până la această oră, pescarii autorizaţi la calcan au fost… cuminţi.„În primele trei săptămâni de prohibiţie, nu au fost înregistrate cazuri de braconaj, cazuri penale. Să ştiţi că pescuitul la calcan nu se poate realiza din orice ambarcaţiune de agrement. Calcanul se prinde la larg, unde se ajunge cu o ambarcaţiune mai serioasă, este nevoie de anumite unelte. Foarte important, toate ambarcaţiunile autorizate sunt dotate cu un sistem de monitorizare, aceasta fiind o premieră.Astfel, noi putem şti în orice moment poziţia ambarcaţiunilor, Garda de Coastă are şi ea acces la sistemul nostru, plus sistemul său, deci există un control riguros”, a explicat interlocutorul nostru.Risc de confiscare a ambarcaţiuniiPerioada de prohibiţie a pescuitului se stabileşte în funcţie de perioada de reproducere a resursei acvatice, iar ordinul prin care se instituie prohibiţia, emis de Ministerul Agriculturii, în colaborare cu Ministerul Mediului, are la bază studii de specialitate, astfel încât aceasta să fie protejată, în vederea unei exploatări durabile.Pescuitul comercial în perioada de prohibiţie constituie infracţiune şi se sancţionează cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei, confiscarea ambarcaţiunii şi interzicerea dreptului de a pescui între unu şi trei ani.Iată şi perioadele de prohibiţie la alte specii de peşti: crap şi caras - 9 aprilie - 7 iunie; şalau şi biban - 20 martie - 7 iunie inclusiv; guvizi - 15 aprilie - 15 mai inclusiv.În apele care constituie frontieră de stat, prohibiţia la pescuit se instituie pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie - 7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în ordin. În apele ce constituie frontieră de stat cu Republica Bulgaria, se interzice pescuitul pe o durată de 45 de zile, în perioada 16 aprilie - 30 mai inclusiv. De asemenea, în apele care constituie frontieră de stat cu Ucraina, inclusiv Golful Musura, se interzice pescuitul pe o durată de 45 de zile, în perioada 16 aprilie - 30 mai inclusiv.