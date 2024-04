Bărcile la mal, undiţele la magazie! A început prohibiţia, pescarii trag două luni „pe dreapta”

Poveşti cu „monştri din adâncuri”, peripeţii de-o noapte-ntreagă pentru a scoate la mal somnul de 100 de kilograme. Chiar o sută şi ceva! Maeştrii pescari vor avea, până în debutul verii, timp suficient să se laude cu ale lor capturi fabuloase. Şi asta pentru că, în toată ţara, s-a instituit prohibiţia.Începând de marţi, 9 aprilie 2024, s-a instituit prohibiţia pentru pescuitul în scop comercial, recreativ sau sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, până în data de 7 iunie, inclusiv.În apele care constituie frontieră de stat cu Ucraina, inclusiv în golful Musura, prohibiţia va dura 45 de zile, pescuitul urmând să fie interzis în perioada 16 aprilie - 30 mai, inclusiv.De asemenea, în perioada 9 aprilie - 7 iunie, pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial este interzis inclusiv în complexul Razim-Sinoe şi în lacurile litorale.Cu ochii pe braconieri„Perioada de prohibiţie a pescuitului se stabileşte în funcţie de perioada de reproducere a resursei acvatice, iar ordinul prin care se instituie prohibiţia, emis de Ministerul Agriculturii, în colaborare cu Ministerul Mediului, are la bază studii de specialitate, astfel încât aceasta să fie protejată, în vederea unei exploatări durabile”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul filialei regionale a Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA) Constanţa, Gabriel Popescu.În perioada prohibiţiei, pescarii recreativi îşi pot desfăşura activitatea doar în complexe lacustre private, însă, cum, în România, orice lege e făcută pentru a fi… încălcată, este de aşteptat să se găsească pescari care nu se pot abţine să nu-şi vâre „coada-n baltă”. Pentru aceştia, conducătorul instituţiei are un avertisment tăios, cu menţiunea că, în unele cazuri, fapta nu va mai fi încadrată la contravenţie, ci la infracţiune, pedepsită conform legislaţiei în domeniu.„Pescuitul recreativ sau sportiv în habitatele piscicole naturale, prin orice metode şi mijloace în perioada de prohibiţie, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 600 la 1.000 de lei şi cu reţinerea şi suspendarea pe o perioadă de 90 de zile a permisului sau autorizaţiei de pescuit. De asemenea, pescuitul comercial în perioada de prohibiţie constituie infracţiune şi se sancționează cu amendă şi interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă cuprinsă între un an şi trei ani”, a explicat directorul ANPA Constanţa.Iar oamenii legii care vor fi cu ochii pe braconieri.„Ca în fiecare an, vor fi efectuate controale, atât în ceea ce priveşte captura, cât şi la capitolul comercializare. Vor fi alcătuite echipe mixte, colegii din agenţie urmând a fi însoţiţi pe teren de reprezentanţi ai Gărzii de Coastă, Poliţiei Transporturi pe Dunăre şi ai Poliţiei Deltei. În pieţe vor acţiona reprezentanţi ai Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi ai Jandarmeriei Constanţa. Cei care doresc mai multe detalii pot consulta Ordinul nr. 561/2023/11/2024 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie şi refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2024”, a mai spus directorul Gabriel Popescu.XXXÎn perioada 15 aprilie - 15 iunie, va fi prohibiţie şi la calcan, motiv pentru care se vor intensifica acţiunile de control la Marea Neagră, ştiut fiind interesul braconierilor turci, însă asupra acestui subiect vom reveni într-o ediţie viitoare.