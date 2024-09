O bijuterie pentru fotbalul românesc. Gheorghe Hagi a inaugurat noul corp al academiei sale

„Campionii creează campioni!”. Este sloganul cu care fostul mare fotbalist al României, Gheorghe Hagi, îşi motivează în prezent elevii pe care îi pregăteşte la FC Farul Constanţa.Este o mentalitate de învingător care nu concepe să piardă.Pe lângă performanţele din teren, care sunt cele mai importante, iată că Gheorghe Hagi se ocupă intens şi de academia care îi poartă numele. Recent, acesta a inaugurat un nou corp al bazei sportive care este înzestrat cu toate dotările ultramoderne.Vorbim despre sală de antrenament, restaurant, camere pentru dormit, sală de conferinţe, sală de curs, bazin pentru recuperare, sală de recreere şi multe, multe altele.Pe lângă toate aceste facilități, Hagi a construit în interiorul clădirii un adevărat muzeu. Pe unul dintre pereţi stau numele tuturor antrenorilor care l-au pregătit pe Hagi, începând cu Iosif Bukossy, cel care l-a descoperit şi l-a şlefuit, şi până la tehnicieni ca Mircea Lucescu, Anghel Iordănescu sau Fatih Terim.Hagi a dat câte o însemnătate pentru fiecare literă din care este compus numele său. „H” vine de la „harnic”, „A” înseamnă „ambiţie”, „G” reprezintă „generozitatea”, în timp ce „I” înseamnă „iute”.Tot în muzeu se găsesc mai multe ghete de joc ale lui Hagi cu care a făcut istorie în întreaga sa carieră, tricouri oficiale de joc, eşarfe, fulare, cupe, medalii şi chiar câteva legitimaţii pe care le-a avut la mai multe cluburi.Personalităţi din sport, dar nu numai, prezente la inaugurareGheorghe Hagi a invitat la inaugurarea bazei mai multe personalităţi din lumea sportului, dar şi din alte domenii.Aşa cum era evident, persoanele apropiate „Regelui” nu au lipsit. Soţia sa, Marilena, fiica sa, Kira, nora Elena, dar şi părinţii acesteia şi nu în ultimul rând cumnatul său şi bunul său prieten, fostul mare fotbalist Gheorghe Popescu.De asemenea, la eveniment şi-a făcut apariţia şi Simona Halep, însoţită de părinţii săi. Tot la inaugurare au ajuns şi personalităţi din fotbalul local, cum ar fi Constantin Gache, Paul Peniu, care este şi preşedintele „Academiei Gheorghe Hagi”, sau Cristian Cămui.Hagi a avut un discurs diferit faţă de cele cu care ne-a obişnuit. Vizibil emoţionat, însă stăpân pe situaţie ca de obicei, cel mai bun fotbalist român al tuturor timpurilor a impresionat prin modestia sa, care, însă, nu îl împiedică să progreseze de la zi la zi.„Îmi place să muncesc și încerc să devin cel mai bun. Tot ce am clădit s-a împlinit. Sper ca în continuare să facem treabă. Bineînțeles că tot timpul e loc de mai bine. Campionii întotdeauna vor mai mult, niciodată nu se mulțumesc. Sper că această mentalitate pe care am creat-o să rămână și să facem performanță.Am inaugurat clădirea și o bază sportivă care aparțin Clubului Farul. Un club mare e cel care are infrastructură. Tot ce s-a construit aici s-a făcut pentru sportivii care vor să facă performanță.Am avut plăcerea de a întoarce ceva pentru fotbal. E singurul lucru pe care puteam să-l fac, să ajut, și pe mine m-au ajutat alții. Am vrut să fac și eu ceva pentru copii, să fac ceva pentru ei. Am avut plăcerea de a face o academie în locul în care m-am născut.Am investit toți banii mei în ultimii 15 ani. Nu e despre cât s-a făcut, ci despre lucrurile de calitate. Am dat jucători de nivelul cel mai mare. Muncim pentru România, am dat mulți jucători la nivel național.La Constanța există facilități de nivelul cel mai mare. Avem o bază sportivă modernă. Nu mulți în lume au făcut lucrul acesta. Totul pleacă de la infrastructură. Important e să construiești un succes în timp”, a spus Gică Hagi.