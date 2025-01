Novak Djokovic susține că a fost „otrăvit” înaintea expulzării sale din Australia, în 2022

Novak Djokovic susţine că a fost "otrăvit" în 2022, în timp ce se afla în detenţie în Australia, înainte de a fi expulzat din ţară pentru refuzul său de a se vaccina împotriva Covid-19. Declarațiile au fost făcute în timpul unui interviu publicat joi pe site-ul magazinului GQ, citat de AFP.

"Am avut probleme de sănătate. Şi am realizat că în acest hotel din Melbourne (unde era reţinut) mi s-au dat alimente care m-au otrăvit", a spus legenda sârbă (numărul 7 mondial), care vizează al 25-lea său titlu de Mare Şlem la Openul Australiei, ce va avea loc la Melbourne în perioada 12-26 ianuarie.

"Am descoperit mai multe lucruri atunci când am revenit în Serbia. Nu le-am spus public, dar am descoperit concentraţii mari de metale grele în corpul meu", a adăugat Djokovic, care a mai precizat că a descoperit în organismul său "plumb şi mercur" la un nivel foarte ridicat.







Întrebat dacă are cunoştinţă că această contaminare a fost de origine alimentară, jucătorul sârb a afirmat că este "singura explicaţie" posibilă.