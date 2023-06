Se retrage Novak Djokovic după al 23-lea său titlu de Mare Şlem? Ce spune sportivul

"Cred că acest turneu este, evident, unul din cele mai importante din cariera mea. Ştiam atunci când am abordat turneul şi apoi finala că sunt pe punctul de a scrie istorie. Dar am încercat să mă concentrez pe pregătire, ca pentru oricare alt meci. Desigur, nu pot spune că nu mă gândeam la linia de sosire, care era foarte aproape şi că o ultimă victorie îmi va permite să câştig un trofeu istoric. Dar echipa mea era aici pentru a crea o bulă în jurul meu. Am reuşit să rămânem în prezent şi să fim atât de buni cât ne-am dorit. Şi, evident, când am văzut că ultima lui lovitură de dreapta a ieşit, am resimţit o enormă uşurare. Am fost cuprins de emoţii fantastice. Da, sunt foarte fericit pentru acest titlu", a spus Djokovic."Eu nu voi spune niciodată că sunt cel mai mare jucător din istorie, pentru că ar fi lipsit de respect faţă de toţi marii campioni din sportul nostru de-a lungul timpului, când tenisul se juca total diferit. Eu consider că toţi campionii din generaţia lor au lăsat o amprentă, o moştenire, iar noi am pavat drumul. Deci, las de o parte această discuţie 'cine este cel mai bun' dintre toţi. Eu am o mare încredere în mine şi în capacităţile mele. Acest trofeu este o nouă confirmare a calităţii tenisului pe care sunt capabil să-l produc. Turneele de Mare Şlem sunt prioritatea mea din sezon, în fiecare an, şi în mod special în acest moment al carierei mele. Şi, în măsura în care câştig turnee de Mare Şlem, de ce m-aş gândi la retragere? Încă nu am ajuns la capătul drumului! Abia aştept să fiu la Wimbledon", a adăugat el.Novak Djokovic a câştigat, duminică, turneul de la Roland Garros şi şi-a trecut în palmares al 23-lea său titlu de Mare Şlem, un nou record, după ce l-a învins în finală pe norvegianul Casper Ruud, cu 7-6 (7/1), 6-3, 7-5.Djokovic a câştigat pentru a treia oară trofeul la Paris, după 2016 şi 2021.