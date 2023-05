Veste teribilă pentru Simona Halep. Sportiva poate rata toate cele patru turnee de Grand Slam ale anului

Simona Halep nu a mai jucat din luna august 2022 după ce a fost depistată pozitiv cu Roxadustat, iar constănţeanca are șanse foarte mari să rateze toate turneele de Grand Slam din acest an competițional. Jucătoarea de tenis a absentat deja de la Australian Open, turneu care a avut loc în perioada 16-29 ianuarie 2023, și a confirmat deja că nu va putea participa nici la Roland Garros, competiție care va debuta peste 10 zile, pe 28 mai, și se va încheia pe 11 iunie 2023.Având în vedere că Agenția Internațională a Integrității în Tenis și Federația Internațională de Tenis au amânat momentul în care Simona Halep va fi audiată în procesul de dopaj, există un risc semnificativ ca românca să rateze și celelalte două Grand Slam-uri din acest an.Turneul de la Wimbledon se va disputa în perioada 3-16 iulie 2023, iar US Open va avea loc între 28 august și 10 septembrie, astfel că, ținând cont de modul în care lucrurile se desfășoară în acest moment, jucătoarea de tenis are șanse infime să se poată afla pe teren.Daria Snigur, ultima adversară a Simonei Halep dinaintea suspendării pentru dopaj cu Roxadustat, a acordat recent un interviu și a dezvăluit că, în opinia ei, românca ar fi trebuit să se impună în meciul direct de la US Open.„A fost o victorie neașteptată pentru că Simona este o mare jucătoare de tenis. Nu mi-am putut imagina că pot juca așa cum am făcut-o. Este cel mai bun meci al carierei mele! Cred că a fost o înscenare, în opinia mea, pentru că juca atât de bine înaintea acestei probleme! Ea nu are nevoie de doping. Este imposibil pentru Simona! Nu, nu cred. Eu am venit din calificări la meciul acela. Cred că Simona trebuia să câștige! Am fost foarte emoționată pentru că a fost primul meci pe terenul central, Louis Armstrong împotriva Simonei Halep. Am avut multe emoții. Foarte mulți oameni au urmărit acel meci al nostru”, spune Daria Snigur, pentru Eurosport.Dariei Snigur încă nu-i vine să creadă faptul că a reușit să se impună împotriva Simonei Halep și cataloghează acel moment drept unul foarte important, poate chiar cel mai important al carierei sale de până în prezent. Cele două s-au întâlnit în luna august 2022, în primul tur de la US Open.Jucătoarea din Ucraina i-a transmis un mesaj româncei și de abia așteaptă ca Halep să depășească acest moment și să revină pe terenul de tenis.„Am plâns pentru că a fost o victorie foarte importantă! Mai ales în aceste vremuri, în care războiul continuă în țara mea. A fost ceva imposibil de realizat, nu-mi venea să cred că am câștigat. Aș prefera să câștig un turneu de Grand Slam. Voi fi foarte fericită când Simona va reveni. Voi fi foarte fericită pentru că este o persoană minunată, în opinia mea și o jucătoare foarte mare. Vom vedea. Cred că totul va fi bine”, a continuat jucătoarea de tenis din Ucraina.