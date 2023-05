Absolut ireal! Audierea Simonei Halep, amânată din nou

Jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep, suspendată provizoriu pentru un test antidoping pozitiv la US Open 2022, a anunţat, luni seara, că audierea sa programată pe 28 mai a fost amânată de Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului (ITIA).„Încă o dată sunt extrem de şocată şi dezamăgită de atitudinea ITIA. În timp ce reprezentanta ITIA, Nicole Sapstead, a afirmat public, în urmă cu trei zile, că ITIA rămâne decisă să acţioneze în cazul Simonei Halep într-o manieră empatică, eficientă şi corectă, în acelaşi timp au cerut oficial tribunalului să amâne audierea mea, pentru a treia oară”, a anunţat Halep în mesajul postat pe reţelele de socializare.„ITIA declară public un lucru, în timp ce în privat face altceva. Am cerut în mod repetat să fiu audiată şi în mod repetat ITIA a căutat să o amâne”, a acuzat Halep.„Când se va opri acest lucru? Pun din nou această întrebare. Am dreptul la o audiere rapidă. Acţionând în acest mod este împotriva drepturilor mele”, a subliniat Simona Halep.Vineri, ITIA a confirmat că Simona Halep a fost acuzată de o altă încălcare separată a Programului antidoping din tenis, în legătură cu nereguli în paşaportul său biologic de sportiv (ABP).