„Nu renunţ la carieră, încă mai pot juca până la Jocurile Olimpice de la Paris 2024!”

Componentă a lotului naţional de tenis de masă al României, constănţeanca Elizabeta Samara a bifat, zilele trecute, două mari realizări: victoria cu 3-1 în Ungaria, în prima fază a Campionatului European, şi alegerea cu cele mai multe voturi în Comisia Sportivilor din cadrul federaţiei internaţionale.Naţionala feminină de tenis de masă a României a câştigat fără emoţii, scor 3-1, meciul cu Ungaria, disputat în deplasare, în cadrul primei faze a Campionatului European, făcând astfel un pas uriaş spre calificarea la turneul final de anul viitor, de la Malmo (Suedia).Chiar dacă se confruntă cu probleme de sănătate, constănţeanca Elizabeta Samara a fost prezentă alături de colegele de la lot, evoluând într-un singur meci, pierdut în faţa Georgianei Pota.„Meciul cu Ungaria a fost unul foarte disputat. Eu sunt puţin accidentată, am probleme cervicale, voi face un test RMN, să vedem cât de gravă este situaţia. Una peste alta, o victorie meritată a echipei noastre”, a declarat Eliza Samara.Pentru jucătoarea crescută la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanţa, sub bagheta antrenorului emerit Viorel Filimon, se deschide însă o nouă perspectivă. Ea a fost aleasă, prin vot, lidera Comisiei Sportivilor din cadrul Federaţiei Internaţionale de Tenis de Masă (ITTF), mandatul său fiind valabil pe următorii patru ani, 2022-2026.„Este un pas foarte important pentru cariera mea. Sincer, nu mă aşteptam să primesc voturile cele mai multe. Când am candidat, nu am crezut că voi fi numărul unu, mă gândeam că voi fi în Top 8, să am un rol important.Noua postură mă onorează. Sunt alte responsabilităţi, mai mari, trebuie să particip la mitinguri, la congrese, să vorbesc cu sportivii, să văd ce nevoi au.Nu vreau însă nici să mă abat de la carieră, încă mai pot juca până la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Cred că o să îmi fie puţin mai uşor să apăr interesele sportivilor cât timp încă mai activez. Sunt lângă ei, iar sportivii au încredere în mine, am primit numeroase mesaje de felicitare, prin care mi s-a transmis că sunt cea mai potrivită pentru acest rol.Nu în ultimul rând, vreau să mulţumesc pentru susţinere federaţiei române şi colegilor mei, suntem o echipă şi în afara mesei de joc”, a explicat Elizabeta Samara.XXXElena Zaharia (LPS „Nicolae Rotaru” Constanţa) şi Csaba Simon (CS Politehnica Cluj Napoca) sunt campionii de la Top 16 seniori la tenis de masă, după ce au avut cel mai bun parcurs în competiţia de la Bistriţa.Alina Zaharia (CSM Constanţa) şi Bianca Mei-Roşu (LPS Constanţa) au cucerit medaliile bronz, iar la masculin, Cristian Chiriţă (CSM Constanţa) s-a clasat pe locul al doilea.De asemenea, la Top 16 junioare, Elena Zaharia (LPS Constanţa) şi Camelia Mitrofan (CSM Constanţa) au ocupat primele două poziţii ale ierarhiei.Foto: Facebook / Federaţia Română de Tenis de Masă