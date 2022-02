Phoenix CSU Simona Halep, înfrângere în derby-ul cu ACS Sepsi Sic Sfântu Gheorghe

Echipa feminină de baschet Phoenix CSU Simona Halep (antrenor Miroslav Popov) a fost învinsă, cu scorul de 64-83 de ACS Sepsi Sic Sfântu Gheorghe, într-o partidă disputată la Sala Sporturilor, contând pentru etapa a 16-a a Ligii Naţionale.Campioana României a impus un ritm ridicat şi şi-a adjudecat toate cele patru sferturi - 27-24, 25-19, 16-13 şi 15-8 -, americanca Brianna Fraser, cu 25 de puncte şi 10 recuperări fiind cea mai bună jucătoare de pe teren.De la Phoenix CSU Simona Halep, s-au remarcat tot două americance, Jade Quenee Vega, cu 17 puncte, şi Ciara Eleanor Rosten, care a reuşit opt recuperări şi a oferit cinci pase decisive.„În urmă cu o lună, a început cea mai frumoasă perioadă din acest sezon pentru noi şi totodată cea mai grea de până acum. 30 de zile, opt meciuri, şapte victorii, o calificare în Final Four-ul Cupei României şi o mulţime de motive de încredere în noi şi în puterea noastră ca echipă - acesta este bilanţul cu care am păşit în 2022.Nimic din toate acestea n-ar fi fost posibil fără un efort pe măsură, astfel că oboseala acumulată a început să îşi facă şi mai tare simţită prezenţa, chiar în partida contra campioanei României, ACS Sepsi Sic Sfântu Gheorghe.Totuşi, indiferent de context, rămânem cu picioarele pe pământ şi admitem că şansele noastre la o surpriză de proporţii au fost în permanenţă minime, cu sau fără oboseală. În ciuda înfrângerii, vom păstra din această partidă prima jumătate a ei, în care am condus campioana pe tabela de marcaj şi am demonstrat că împreună putem atinge cele mai înalte performanţe şi că încă mai avem multe de arătat”, au transmis reprezentanţii grupării constănţene.Foto: Facebook / Academia Phoenix CSU Simona Halep