Rugby / Curs de nivel 2 medical World Rugby, organizat la Bucureşti

Federația Română de Rugby continuă seria cursurilor de formare. Astfel, în zilele de 27 și 28 ianuarie, la București, se va organiza un curs de nivel 2 medical World Rugby Immediate Care in Rugby.Candidații care vor dori să se înscrie la acest curs vor trebui să aibă Certificatul World Rugby First Aid in Rugby și să fie cadre medicale atestate, informează Federaţia Română de Rugby.Candidații se pot înscrie până la data de 24 ianuarie, la adresa frr@frr.ro. Cursul se va desfășura la sediul Federației Române de Rugby, respectându-se toate normele sanitare în vigoare.Având în vedere numărul limitat de locuri, se va face o preselecție a candidaților după înscriere.Foto: Facebook / Federaţia Română de Rugby / Rugby Romania