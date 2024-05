Răzvan Pîrcălabu: „La Istanbul este ultima şansă, sperăm să mai calificăm 2-3 sportivi la Paris”

Preşedintele Federaţiei Române de Lupte (FRL), Răzvan Pîrcălabu, a declarat că turneul preolimpic mondial programat în perioada 9-12 mai la Istanbul (Turcia) reprezintă ultima şansă de calificare la Jocurile Olimpice de la Paris, acolo unde speră ca România să mai califice 2-3 sportivi.„La Istanbul este ultima şansă pentru Jocurile Olimpice. Şi se anunţă un turneu foarte, foarte puternic. M-am uitat pe listele de înscrieri şi m-am cutremurat de ce am văzut acolo. Ca număr de participanţi turcii estimau în jur de 900-1.000 de participanţi şi au sărit deja de 1.400 (sportivi, antrenori, membri ai delegaţiilor). La una dintre categorii se înscriseseră 54 de sportivi. Aşa că este cu mult mai greu decât la turneul european. Dar sportivii sunt antrenaţi, au avut tot ce şi-au dorit, condiţii de antrenament, sparring partneri de valoare, medicamentaţie, tot. Tot ce a ţinut de noi le-am oferit. Acum sperăm ca ei să prindă şi o zi bună şi să iasă cum trebuie, să mai calificăm 2-3 sportivi şi să nu meargă Ana singură la Paris. Ana este în creştere de formă, e puternică, are şi vârsta care să o propulseze. Face 24 de ani anul acesta, exact cum e mai bine pentru un sportiv din punct de vedere fizic, mental. Experienţă are, pentru că va fi la a doua ediţie a Jocurilor Olimpice. Iar ea a confirmat în ultimul timp”, a spus el.