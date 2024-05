„Recital” oferit de echipa U19 a celor de la Victoria Cumpăna în meciul cu ACS Dunărea Măcin

În comuna Cumpăna, sportul a devenit un mod de viaţă deoarece administrația locală a investit, în ultimii ani, în această ramură şi astfel au început să apară şi rezultatele. Ultima „ispravă” la Cumpăna a venit duminică, atunci când formaţia Under 19 a celor de la CS Victoria Cumpăna a dat piept pe teren propriu, în cadrul Complexului Sportiv „Centenar 2018” cu ACS Dunărea Măcin, într-o partidă care s-a disputat în faza superioară a Campionatului Naţional Judeţean.Încurajaţi de un public numeros şi înflăcărat, fotbaliştii de la Victoria Cumpăna au făcut, pur şi simplu, instrucţie cu adversarii lor şi s-au impus cu un neverosimil 7-0.Omul meciului a fost Alexandru Cristea, cel care a înscris nu mai puţin de trei goluri. Totodată, au mai marcat pentru echipa din Cumpăna Dorin Moise, Daniel Cristescu, Luca Stroe şi Dilec Baubek.Formaţia din Cumpăna este condusă de pe bancă de fostul fotbalist Cristian Mustacă, cel care are o vastă experienţă în „Sportul Rege”, acesta jucând şi în afara graniţelor, mai exact în Germania.Iată componenţa formaţiei Victoria Cumpăna de la meciul cu ACS Dunărea Măcin: Dorin Moise (căpitan de echipă), Emil Ţăndurel, Robert Nicărel, Elvis Regep, Alin Ardeleanu, Valentin Munteanu, Alexandru Cristea, Andrei Cloşcaru, Andrei Bolboaşă, Dilec Baubek, Daniel Cristescu. Jucători de rezervă: Raul Bălan, Cătălin Simion, Luca Stroe, Cristian Barbu, David Zamfir.Această victorie le dă foarte multă încredere băieţilor de la Victoria Cumpăna, care au muncit foarte mult pentru a ajunge la un nivel înalt.Nu trebuie uitat faptul că echipa U19 a celor de la Victoria Cumpăna se bate an de an la titlul de campioană naţională şi totul se întâmplă datorită dăruirii sportivilor, dar mai ales datorită antrenorului Cristian Mustacă.Aşa cum spuneam în rândurile de mai sus, Cristian Mustacă are o mare experienţă în acest fenomen şi este capabil să descopere noi talente care, de ce nu, să ajungă în fotbalul mare din România sau chiar din Europa.La Cumpăna se respiră sport şi acest lucru se întâmplă şi datorită îngăduinţei şi disponibilităţii primarului Mariana Gâju, cea care întotdeauna a militat pentru această ramură.Un alt aspect care ajută la performanţa sportivilor din Cumpăna este şi construirea Complexului Sportiv „Centenar 2018”. Reprezintă un adevărat imbold pentru atleţii de performanţă atunci când se antrenează, dar participă şi la competiţii, pe o astfel de arenă.Fotbalul nu este singura ramură la care sportivii cumpăneni excelează. Ne amintim cu plăcere de nenumăratele medalii obţinute de echipa de gimnastică aerobică, echipa de şah, sau sportivii care practică lupte libere. Aşadar, putem spune că la Cumpăna se practică sport la nivel înalt şi, de ce nu, această comună poate fi un exemplu şi pentru celelalte localităţi din judeţul Constanţa.