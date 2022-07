Să fie cu noroc! "Aerobicii" tricolori iau startul la Jocurile Mondiale din SUA

Joi, 7 iulie, la Birmingham (Alabama; SUA), au început întrecerile celei de-a şasea ediţii a Jocurilor Mondiale la gimnastică aerobică. Până duminică, 17 iulie, cei mai buni sportivi ai lumii, printre care şi reprezentanţii Constanţei, vor concura cu gândul la preţioasele trofee.La Jocurile Mondiale din Statele Unite participă şi 11 sportivi români, care vor intra în „focurile” competiţiei în zilele de 12 şi 13 iulie, în probele de grup, trio, cuplu şi aerobic dance. Calificările au avut loc anul trecut, la Campionatele Mondiale, doar primii şase clasaţi obţinând biletele pentru concursul din SUA. România, Italia şi Ungaria sunt singurele ţări cu reprezentanţi în toate cele patru probe.Sandra Dincă, Daniel Ţavoc, Gabriel Bocşer, Mihai Alin Popa, Leonard Manta, toţi legitimaţi la CS Farul Constanţa, Antonio Surdu, de la CSS 1 Constanţa, Daria Mihaiu, Miruna Iordache, Sarmiza Niculescu, Mirela Frîncu şi Darius Branda vor participa la o competiţie la care România a câştigat, începând cu 2001, 15 medalii (cinci de aur, opt de argint şi două de bronz).Gimnaştii sunt însoţiţi de antrenoarea Mădălina Cioveie, asistenta medicală Petra Teleman şi de arbitrele Alina Drăgan şi Cristiana Spînu, ultima de la CS Farul Constanţa. Şefa delegaţiei este Maria Fumea, membru al Comitetului Executiv al Federaţiei Internaţionale de Gimnastică.Pentru Gabriel Bocşer, este a doua participare la Jocurile Mondiale. În 2017, sportivul Farului a cucerit medalia de argint în proba de grup, alături de Andreea Bogati, Dacian Barna, Marian Broţei şi Lucian Săvulescu.Federaţia Internaţională de Gimnastică include Jocurile Mondiale în aceeaşi grupă valorică cu Campionatele Mondiale, Jocurile Olimpice de Tineret, Jocurile Continentale, Campionatele Continentale şi Cupele Mondiale. Competiţia are loc la un an după Jocurile Olimpice.XXXAnca Mihăilescu Grigoraş, Alina Drăgan, Alexandra Piscupescu şi Mircea Apolzan sunt candidaţii României la European Gymnastics (EG). La alegerile care vor avea loc pe 3 decembrie 2022, vor participa reprezentanţii celor 50 de federaţii membre ale forului european.Membru al Comitetului Executiv al EG, Mircea Apolzan şi-a depus candidatura pentru unul dintre cele trei locuri de vicepreşedinte. Sunt şapte competitori din Franţa, Luxemburg, Turcia, Islanda, Norvegia, Slovenia şi România.Anca Mihăilescu Grigoraş este singura candidată pentru funcţia de preşedinte al Comitetului tehnic al gimnasticii artistice feminine, în timp ce Alina Drăgan o are ca adversară pe Svetlana Lukina (Rusia) la funcţia de conducere a Comitetului tehnic al gimnasticii aerobice.Pentru Comitetul tehnic al gimnasticii ritmice, sunt 30 de candidaturi pentru şase locuri. Printre aspirante, şi reprezentanta României, Alexandra Piscupescu. Iar Cătălin Manu este singurul candidat la funcţia de preşedinte al Comisiei de Control din cadrul European Gymnastics. El este preşedintele în exerciţiu.Foto: Facebook / Federaţia Română de Gimnastică