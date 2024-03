Simona Chiru a câștigat medalia de aur la Campionatul European de Înot în ape înghețate

Record care-ţi taie respiraţia! La 19 ani, Simona Chiru a obţinut medalia de aur la Campionatul european de înot în ape îngheţate. Românca a stabilit un nou record mondial la proba de 100 de metri, stil liber. Asta în condiţiile în care temperatura apei abia a depăşit un grad Celsius.







1 minut, 3 secunde şi 63 de sutimi. De atât a avut nevoie Simona ca sa le bată pe celelalte concurente şi să se întoarcă acasă cu aurul, chiar la prima ei participare la europenele în ape îngheţate.







”Aceasta este medalia de aur pe care am câştigat-o la Campionatul European de Înot în apele îngheţate, la proba de 100 liber, de aur, iar medalia de argint la proba de 50 liber. Am concurat la finala de 100 m liber cu Alissa Fatum, o nemțoaică care era intitulată regina apelor înghețate, pe ea nu a mai bătut-o nimeni şi eu am bătut-o prima dată. Am impresionat mai multă lume din mai multe țări cu acest rezultat”, povestește tânăra.







Temperatura apei abia a depășit 1 grad Celsius.







Înotul în ape reci presupune, pe lângă pregătirea obişnuită, şi o serie de antrenamente speciale pentru a pregăti corpul să evite un şoc termic.







Sportiva spune că aşa a reuşit să-şi întărească imunitatea şi că nu răceşte niciodată. Înoată de la 5 ani, iar prima ei medalie a obţinut-o la 6 ani. Chiar dacă a fost doar un hobby la început, înotul i-a devenit stil de viaţă. Simona e studentă la Drept, dar înainte şi după cursuri, e doar la bazin.







”Am acest program mai dificil față de alți copii de vârsta mea, plec dimineața la prima oră și mă întorc seara, la 7, 8”, mai spune fata.